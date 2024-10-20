統一獅首戰落敗陷不利　林益全：贏4場才能拋彩帶



▲林益全。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅昨天總冠軍賽首場4比10不敵中信兄弟，統一38歲一壘手林益全過往有不少大賽經驗，林益全認為，「贏到4場比賽才能拋彩帶。」

連同今年林益全第4次參與總冠軍戰，2016年跟著義大犀牛，以4勝2敗逆轉擊敗中信兄弟，奪下總冠軍金盃。

相隔8年再打總冠軍戰，林益全表示，「每一次打總冠軍戰的感覺都不一樣，年紀越來越大，每一次總冠軍戰在不同的年齡，心境也會不一樣，今年更珍惜，當然希望每年都可以打總冠軍戰，這次打完不知道下一次在哪裡，格外珍惜有機會上場，把最好表現拿出來。」

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昨天統一原本開局3分領先，但因為古林睿煬林時傷退，只投了3ㄐ局退場，林益全表示，「昨天蠻可惜，總冠軍戰跟例行賽不一樣的地方就是不管今天贏球或是輸球，贏到4場比賽才能拋彩帶，昨天的失敗並不代表後面球賽會怎麼發展。」

林益全表示，「今年是第4次總冠軍戰，有3次遇到兄弟，前一次打總冠軍戰是頂著8連敗，大家一直圍繞這個話題，想法上會覺得壓力特別大。」

另外，林益全提到，「打總冠軍戰第一場是興奮與緊張，往往第一場過後，心態上會舒緩很多，其實打總冠軍戰，第一場跟最後一場要拿到的時候都是緊張，反而中間還沒聽牌，跟例行賽感覺是一樣的，第一場都想要求勝，而且球迷又多，腎上腺素上來，會比較緊張，中間因為有第一場的經驗，聽牌之後那一場，又特別想要，也會比較緊張。」