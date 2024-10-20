運動雲

>

統一獅首戰落敗陷不利　林益全：贏4場才能拋彩帶

▲▼中職林益全。（圖／記者李毓康攝）
▲林益全。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅昨天總冠軍賽首場4比10不敵中信兄弟，統一38歲一壘手林益全過往有不少大賽經驗，林益全認為，「贏到4場比賽才能拋彩帶。」

連同今年林益全第4次參與總冠軍戰，2016年跟著義大犀牛，以4勝2敗逆轉擊敗中信兄弟，奪下總冠軍金盃。

相隔8年再打總冠軍戰，林益全表示，「每一次打總冠軍戰的感覺都不一樣，年紀越來越大，每一次總冠軍戰在不同的年齡，心境也會不一樣，今年更珍惜，當然希望每年都可以打總冠軍戰，這次打完不知道下一次在哪裡，格外珍惜有機會上場，把最好表現拿出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天統一原本開局3分領先，但因為古林睿煬林時傷退，只投了3ㄐ局退場，林益全表示，「昨天蠻可惜，總冠軍戰跟例行賽不一樣的地方就是不管今天贏球或是輸球，贏到4場比賽才能拋彩帶，昨天的失敗並不代表後面球賽會怎麼發展。」

林益全表示，「今年是第4次總冠軍戰，有3次遇到兄弟，前一次打總冠軍戰是頂著8連敗，大家一直圍繞這個話題，想法上會覺得壓力特別大。」

另外，林益全提到，「打總冠軍戰第一場是興奮與緊張，往往第一場過後，心態上會舒緩很多，其實打總冠軍戰，第一場跟最後一場要拿到的時候都是緊張，反而中間還沒聽牌，跟例行賽感覺是一樣的，第一場都想要求勝，而且球迷又多，腎上腺素上來，會比較緊張，中間因為有第一場的經驗，聽牌之後那一場，又特別想要，也會比較緊張。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

帶兵打總冠軍戰首戰　平野沒時間緊張：結果在預期內

帶兵打總冠軍戰首戰　平野沒時間緊張：結果在預期內

兄弟總冠軍戰強碰統一雙王牌　平野：更想要取勝

兄弟總冠軍戰強碰統一雙王牌　平野：更想要取勝

古林睿煬出賽「沒辦法評估」　陳鏞基撲接手不舒服

古林睿煬出賽「沒辦法評估」　陳鏞基撲接手不舒服

統一獅G2陣容變動　蘇智傑、林益全排上先發打線

統一獅G2陣容變動　蘇智傑、林益全排上先發打線

中信兄弟G2打線出爐　林吳晉瑋先發蹲捕

中信兄弟G2打線出爐　林吳晉瑋先發蹲捕

39歲才體會林智勝說的話　林智平回春關鍵在「下棒」

39歲才體會林智勝說的話　林智平回春關鍵在「下棒」

前台鋼雄鷹洋投助陣　臺中台壽霸龍補強美日雙外援

前台鋼雄鷹洋投助陣　臺中台壽霸龍補強美日雙外援

洋基攻破守護者救援王　美聯冠軍賽率先聽牌

洋基攻破守護者救援王　美聯冠軍賽率先聽牌

道奇國聯冠軍戰G6車輪戰　迎戰大都會左投馬奈亞

道奇國聯冠軍戰G6車輪戰　迎戰大都會左投馬奈亞

大谷翔平跑壘瑕疵　道奇教頭：沒有任何藉口

大谷翔平跑壘瑕疵　道奇教頭：沒有任何藉口

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

快訊／索托延長賽驚天3分砲　洋基睽違15年重返世界大賽

統一獅G2陣容變動　蘇智傑、林益全排上先發打線

中信兄弟G2打線出爐　林吳晉瑋先發蹲捕

「最強172公分」河村勇輝獲雙向合約　灰熊一哥貼他帥照祝福

道奇牛棚G6全員待命！大谷翔平是否登板？道奇教頭回應引笑聲

兄弟2勝奪冠機率達83%？統一力保80%逆轉希望

讀者回應

﻿

熱門新聞

1索托延長賽致勝3分砲　洋基晉級世界大賽

2統一G2變動　蘇智傑、林益全先發

3兄弟G2打線出爐　林吳晉瑋先發捕

4「最強172公分」河村勇輝獲雙向合約

5大谷翔平G6登板？道奇教頭幽默回應

最新新聞

1G2吸37596人　前兩戰人數破紀錄

2兄弟滿壘沒得分　統一4分領先

3有衝組？賈吉遭觸身後休息室傳出怪聲

4夢想家20分狂電戰神收2連勝

5南投高中王睿洋對成德3局失5分

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

不滿主審判決「王威晨安打被沒收」　象迷鼓譟舉牌抗議：MVP吱華文！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366