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不斷更新／兄弟滿壘沒得分　潘傑楷敲安助統一4分領先

▲▼中職潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）
▲潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟20日總冠軍戰第2場交手統一7-ELEVEn獅，雙方皆由洋投掛帥先發，中信派出猛登（Daniel Mengden）對上統一勝騎士（Mario Sanchez），前5局統一2分領先，第7局潘傑楷得點圈敲安，統一7比3領先兄弟。

1局上統一前3棒3上3下，1局下中信率先得分，岳政華擊出右外野剛好過牆的陽春全壘打，替球隊先打下1分。

第2局統一展開反攻，潘傑楷、蘇智傑、許哲晏串連擊出中外野安打，先打下1分，接著陳重羽補上中外野安打，有1分打點，同時藉由對方中外野手傳球失誤，攻上二、三壘，林祖傑補上左外野安打，一棒送回2分。

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2局下中信有分數進帳，王威晨、曾頌恩、江坤宇連續安打，先得到1分，後面岳東華擊出雙殺打，但林吳晉瑋揮出右外野安打，再打下1分，中信追到1分差。

統一第4局再添分數，陳重羽擊出三壘方向內野安打，林祖傑擊出右外野安打，林佳緯敲出右外野安打，帶有1分打點，統一2分領先。

5局上統一重啟攻勢，陳傑憲擊出左外野安打，藉由對方捕手發生捕逸上到二壘，潘傑楷擊出一壘滾地球刺殺，陳傑憲上到三壘，蘇智傑擊出二壘滾地球刺殺，有1分打點，前5局打完統一3分領先。

6局下中信原本有得分機會，2出局攻上滿壘，統一緊急換投裴瑞茲（Hector Perez），讓高宇杰擊出左外野飛球被接殺，7局上氣勢轉到統一，陳傑憲敲出左外野三壘安打，潘傑楷補上中外野安打，有1分打點。

統一獅隊先發打線：
1、右外 林佳緯
2、左外 邱智呈
3、中外 陳傑憲
4、三壘 潘傑楷
5、指定 蘇智傑
6、一壘 林益全
7、游擊 許哲晏
8、捕手 陳重羽
9、二壘 林祖傑

中信兄弟先發打線：
1、右外 宋晟睿
2、中外 岳政華
3、指定 陳子豪
4、一壘 許基宏
5、三壘 王威晨
6、左外 曾頌恩
7、游擊 江坤宇
8、二壘 岳東華
9、捕手 林吳晉瑋

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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