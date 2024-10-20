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餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅20日總冠軍戰第2場10比3力克中信兄弟，系列賽扳成1勝1敗，但外野手邱智呈第8局自打球退場，已經前往醫院檢查。

▲▼中職台灣大賽G2，統一總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）
▲林岳平。（圖／記者李毓康攝） 

今日第8局邱智呈自打球提前退場，統一總教練林岳平表示，「邱智呈打到右腳膝蓋脛骨內側，目前去醫院照X光，看骨頭有沒有狀況 目前是腫脹的，看明天狀況再說，就看骨頭有沒有受傷，腫脹是必然的，看明天有沒有影響到跑步。」

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本場統一敲出16支安打，全場攻下10分，林岳平認為，「打到季後賽要有效擊球，比大力打有用，像是林祖傑打的安打是可愛的，可以贏球就好。」

6局下在壘有人狀況下換下勝騎士（Mario Sanchez），改由裴瑞茲（Hector Perez）面對岳東華，林岳平提到，「岳東華選球能力相當好，當時勝騎士也差不多到了臨界點，如果用勝騎士投這個打席，耗了很久球，可能會更不利，與其這樣讓裴瑞茲（Hector Perez）上去，但結果還是保送。」

今天球隊獲勝，把戰局追平，林岳平觀察，「其實這兩戰看下來，還是7到9棒，剛好我們有發揮，今天換我們大量得分，不是只有中心打線，還有後段棒次能不能串連到前段。」

後天將進行系列賽第3戰，林岳平則說，「照球隊計畫去面對比賽，比較隱憂的部份是不管投手或是野手，傷兵比較多，對往後戰況會比較吃緊。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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