黑豹旗／徐磊「每場當最後一場」　要帶麥寮高中到4強



▲2024年黑豹旗青棒賽麥寮高中投手徐磊。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／新北報導

2024年黑豹旗青棒賽今天32強戰雲林縣麥寮高中1比0完封台北市大理高中，順利闖進16強，麥寮高中先發投手徐磊先發5局無失分。

此役麥寮高中主戰投手徐磊先發5局，用了80球，被擊出2支安打，投出7次三振，1次四壞球，無失分，現場球探測到最快球速141公里。

談到今天表現，徐磊認為，「前面幾場都是對上社團球隊，真正對到科班球隊，才有實戰的感覺，身體還沒有調整到最好的狀態，今天隊友都有幫忙，也沒有失誤，所以投起來比較順。」

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徐磊認為，「賽程到了後半段，都會對上科班球隊，跟平常張力不太一樣，因為是單敗淘汰，每一場都當最後一場打，就比較不會怯場，更努力想要贏球，去年鶯歌工商太強了，這次目標是4強。」

最快球速可以投到145公里，徐磊坦言，「高三還沒有顯著的突破，希望可以再提升，不給自己設目標，後面還有木棒聯賽，期待能有好表現。」

今天場邊有中華職棒與美國職棒球探觀戰，徐磊則說，「有注意到球探，蠻習慣球探來看，今年已經高三，但目前對於未來規劃還沒有很明確，要把自己準備好，才有可能挑戰職棒。」