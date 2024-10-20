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G2貢獻猛打賞雪恥　陳重羽：好好睡覺、好好吃飯

▲▼2024中職台灣大賽G2，陳重羽。（圖／記者李毓康攝）
▲陳重羽。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅20日總冠軍戰第2場10比3打敗中信兄弟，系列賽扳成1勝1敗，統一捕手陳重羽昨天表現不佳，今天繳出猛打賞，陳重羽表示，「好好睡覺、好好吃飯。」

昨天陳重羽2次得點圈機會沒把握，讓球隊少得2分，同時守備上出現傳球失誤，今天4打數敲出3支安打，有2分打點，替球隊跑回3分，

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陳重羽表示，「昨天結果不是很好，觀察場上一些情況，自己猶豫了，包括守備也是，失敗就失敗，還沒有到終點，回去就是好好睡覺、好好吃飯，好好面對今天的比賽。」

球隊昨日輸到系列賽第一場，陳重羽認為，「這是要拿4勝的比賽，就算不是先發，還是要準備出賽，每天該做的事情都一樣，努力走到最後，今天第一個打席印象比較深刻，感覺不是很好，高志綱教練叫我大膽去揮，不要去想結果，怕落空或是三振，對我來說蠻重要，當下比較果斷，蠻開心有做到。」

不過今天比賽中，曾經有一次吊球沒有傳好，讓對手成功盜壘，陳重羽坦言，「結果就是不是好，對方戰術抓來抓去，自己處理上不夠精準，要丟得更低一點。」

此外，今天球隊扳平戰局，陳重羽表示，「陳傑憲、胡金龍、陳鏞基昨天賽後都有出來講，強調這是打4勝的比賽，不是一場就輸贏，也不用氣餒，做好每一天，努力到最後一刻。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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