黑豹旗／麥寮高中3投聯手　1比0完封大理高中晉級16強



▲2024年黑豹旗青棒賽麥寮高中。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／新北報導

2024年黑豹旗青棒賽今天32強戰雲林縣麥寮高中與台北市大理高中一路激戰，直到第7局麥寮高中才打破僵局，終場1比0完封大理高中，成功闖進16強。

今天前6局兩隊都沒有得分，第7局麥寮高中蔡靖擊出內野滾地球，藉由野手選擇上壘，敲下1分打點，也是全場唯一分數，賽後麥寮高中總教練吳秉倫表示，「今天球隊打擊沒有很好，對方投手球速沒有很快，變化球居多，蠻多追打到壞球，兩隊得分機會其實差不多，看誰有把握住而已，五五波的比賽，看誰犯錯比較少。」

本場麥寮高中主力投手徐磊先發5局，用了80球，被擊出2支安打，投出7次三振，1次四壞球，無失分，吳柏霆中繼1.1局，無失分，拿到比賽勝投，歐睿傑後援0.2局，無失分，收下救援成功。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到今天投手群表現，吳秉倫表示，「今天先發投手徐磊狀況沒有特別好，大概就是用6、7分力，讓對方打不好，球速大概138公里，其實原本他最快可以到145公里，但今天準度不是很好，不太敢催球速。」

吳秉倫透露，「賽前設定徐磊就是80球，下一場可以再出賽，球隊還有2到3個投手可以上，投手深度夠，可以這樣安排。」

順利闖進16強，吳秉倫提到，「球隊從暑假金龍盃獲得亞軍，再到立德盃季軍，今年球隊凝聚力與企圖心都蠻棒的，不會打到一半就放掉，今年投手深度夠，每一場都可以拚。」

去年麥寮高中排在第7名，吳秉倫表示，「今年目標當然希望至少8強，下一場要對高雄市三民高中，也是不好惹的球隊，他們有一個球速可以投到148公里的投手，一定會出來投。」