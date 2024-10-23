運動雲

>

黑豹旗／麥寮高中3投聯手　1比0完封大理高中晉級16強

▲2024年黑豹旗青棒賽麥寮高中。（圖／記者陳立勳攝）
▲2024年黑豹旗青棒賽麥寮高中。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／新北報導

2024年黑豹旗青棒賽今天32強戰雲林縣麥寮高中與台北市大理高中一路激戰，直到第7局麥寮高中才打破僵局，終場1比0完封大理高中，成功闖進16強。

今天前6局兩隊都沒有得分，第7局麥寮高中蔡靖擊出內野滾地球，藉由野手選擇上壘，敲下1分打點，也是全場唯一分數，賽後麥寮高中總教練吳秉倫表示，「今天球隊打擊沒有很好，對方投手球速沒有很快，變化球居多，蠻多追打到壞球，兩隊得分機會其實差不多，看誰有把握住而已，五五波的比賽，看誰犯錯比較少。」

本場麥寮高中主力投手徐磊先發5局，用了80球，被擊出2支安打，投出7次三振，1次四壞球，無失分，吳柏霆中繼1.1局，無失分，拿到比賽勝投，歐睿傑後援0.2局，無失分，收下救援成功。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到今天投手群表現，吳秉倫表示，「今天先發投手徐磊狀況沒有特別好，大概就是用6、7分力，讓對方打不好，球速大概138公里，其實原本他最快可以到145公里，但今天準度不是很好，不太敢催球速。」

吳秉倫透露，「賽前設定徐磊就是80球，下一場可以再出賽，球隊還有2到3個投手可以上，投手深度夠，可以這樣安排。」

順利闖進16強，吳秉倫提到，「球隊從暑假金龍盃獲得亞軍，再到立德盃季軍，今年球隊凝聚力與企圖心都蠻棒的，不會打到一半就放掉，今年投手深度夠，每一場都可以拚。」

去年麥寮高中排在第7名，吳秉倫表示，「今年目標當然希望至少8強，下一場要對高雄市三民高中，也是不好惹的球隊，他們有一個球速可以投到148公里的投手，一定會出來投。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

林佳緯纏鬥猛登13球　3安猛打寫總冠軍戰最年輕紀錄

林佳緯纏鬥猛登13球　3安猛打寫總冠軍戰最年輕紀錄

參戰總冠軍賽綠島第一人　林吳晉瑋沒能搭擋猛登贏球

參戰總冠軍賽綠島第一人　林吳晉瑋沒能搭擋猛登贏球

G2貢獻猛打賞雪恥　陳重羽：好好睡覺、好好吃飯

G2貢獻猛打賞雪恥　陳重羽：好好睡覺、好好吃飯

胡金龍勉勵有效　林祖傑沒想到拿單場MVP

胡金龍勉勵有效　林祖傑沒想到拿單場MVP

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

計畫沒辦法順利完成　平野談前兩戰5次雙殺打

計畫沒辦法順利完成　平野談前兩戰5次雙殺打

中職總冠軍賽G2吸引37596人　前兩戰總人數破紀錄

中職總冠軍賽G2吸引37596人　前兩戰總人數破紀錄

快訊／統一獅G2狂掃16安　10比3勝兄弟扳平系列賽

快訊／統一獅G2狂掃16安　10比3勝兄弟扳平系列賽

統一獅首戰落敗陷不利　林益全：贏4場才能拋彩帶

統一獅首戰落敗陷不利　林益全：贏4場才能拋彩帶

熱門新聞

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

道奇世界大賽前兩戰先發確定：弗拉赫提、山本由伸掛帥

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

統一獅陷1勝2敗！餅總賽後找投手群談話　羅昂短打處理種敗因

NBA開季專題／西區9個大膽預測　勇士將有重大交易、戴維斯爭MVP

讀者回應

﻿

熱門新聞

1爪迷大聲應援！平野：我們是客場嗎？

2魚住又讓平野手痛痛　威晨喊抱一下

3道奇世界大賽輪值確定！山本由伸G2

4勝騎士：古林抱歉了，MVP是我的

5獅陷1勝2敗　餅總賽後找投手群談話

最新新聞

1麥寮3投聯手　完封大理晉級16強

2七六人開幕戰　恩比德、喬治不能打

3NBA首對同場打球父子誕生！

4台灣大賽3勝1敗王者優勢　數據藏玄機

5除大谷、賈吉！8球員將左右世界大賽

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366