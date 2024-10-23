運動雲

>

黑豹旗／不敵玉里被淘汰　南港高工累積經驗「養成」

▲2024年黑豹旗南港高工。（圖／記者陳立勳攝）
▲2024年黑豹旗青棒賽南港高工。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／新北報導

2024年黑豹旗青棒賽今天32強戰花蓮縣玉里高中提前在5局以10比0完封台北市南港高工，南港高工總教練呂宗恩表示，「重要的是累積經驗。」

今年黑豹旗前3場南港高工都贏球，闖進32強，今天32強賽遇到勁敵玉里高中，打線遭到壓制，全場沒有揮出安打，不過比去年64強更進一步。

南港高工止步32強，呂宗恩坦言，「球隊目前階段就是養成，今年2月來到球隊擔任教練，知道多數球員以前在國中沒有太多出賽機會，定義球隊就是養成型球隊，一場一場來，輸贏對我來說還好，重要的是球員經驗累積與學習。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂宗恩表示，「隊上球員呂博玄未來想要挑戰大專一級球隊，所以都會讓他上場，不管結果好不好，幫他設定目標，不會只看現在的成績，希望對選手未來有幫助，學校沒有給太大成績壓力，反而是給予很大的支持，包括校長、家長會長、組長都很支持球隊。」

今天遭到玉里高中完封，呂宗恩提到，「希望藉由比賽，讓選手看到自己不足，包括提醒選手回去重看比賽的影片，可以看一下自己臉部表情，對手是從容，自己是多緊張，要如何變得更對手一樣，透過比賽較勁，才能提升自己。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

黑豹旗／滑手機時間拿來練球　高子淳對科班敲安超興奮

黑豹旗／滑手機時間拿來練球　高子淳對科班敲安超興奮

黑豹旗／師大附中寫隊史最佳　教頭滿意：超乎預期的好

黑豹旗／師大附中寫隊史最佳　教頭滿意：超乎預期的好

黑豹旗／徐磊「每場當最後一場」　要帶麥寮高中到4強

黑豹旗／徐磊「每場當最後一場」　要帶麥寮高中到4強

黑豹旗／麥寮高中3投聯手　1比0完封大理高中晉級16強

黑豹旗／麥寮高中3投聯手　1比0完封大理高中晉級16強

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

林佳緯纏鬥猛登13球　3安猛打寫總冠軍戰最年輕紀錄

林佳緯纏鬥猛登13球　3安猛打寫總冠軍戰最年輕紀錄

參戰總冠軍賽綠島第一人　林吳晉瑋沒能搭擋猛登贏球

參戰總冠軍賽綠島第一人　林吳晉瑋沒能搭擋猛登贏球

G2貢獻猛打賞雪恥　陳重羽：好好睡覺、好好吃飯

G2貢獻猛打賞雪恥　陳重羽：好好睡覺、好好吃飯

胡金龍勉勵有效　林祖傑沒想到拿單場MVP

胡金龍勉勵有效　林祖傑沒想到拿單場MVP

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

「雙馬尾隨風飄」貴賓狗轉頭直盯 後方騎士嚇到笑慘：以為是小孩

熱門新聞

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

台灣大賽G4獅隊拚扳平打線出爐　林安可重返先發陣容

史上最貴！大谷「50-50」紀念球1.41億成交　日企搶標失利

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

讀者回應

﻿

熱門新聞

1爪迷大聲應援！平野：我們是客場嗎？

2台灣大賽G4林安可重返先發打線

3史上最貴!大谷50-50紀念球1.41億成交

4魚住又讓平野手痛痛　威晨喊抱一下

5台灣大賽3勝1敗王者優勢　數據藏玄機

最新新聞

1球速沒出來　趙仁翊相信玉里8強

2台灣大賽G4兄弟先發打線出爐

3南港高工6教練　呂宗恩強調初衷

4灰狼踩雷？藍道呆看湖人後衛搶籃板

5不敵玉里被淘汰　南港高工養成

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366