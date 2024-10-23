黑豹旗／不敵玉里被淘汰　南港高工累積經驗「養成」



▲2024年黑豹旗青棒賽南港高工。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／新北報導

2024年黑豹旗青棒賽今天32強戰花蓮縣玉里高中提前在5局以10比0完封台北市南港高工，南港高工總教練呂宗恩表示，「重要的是累積經驗。」

今年黑豹旗前3場南港高工都贏球，闖進32強，今天32強賽遇到勁敵玉里高中，打線遭到壓制，全場沒有揮出安打，不過比去年64強更進一步。

南港高工止步32強，呂宗恩坦言，「球隊目前階段就是養成，今年2月來到球隊擔任教練，知道多數球員以前在國中沒有太多出賽機會，定義球隊就是養成型球隊，一場一場來，輸贏對我來說還好，重要的是球員經驗累積與學習。」

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呂宗恩表示，「隊上球員呂博玄未來想要挑戰大專一級球隊，所以都會讓他上場，不管結果好不好，幫他設定目標，不會只看現在的成績，希望對選手未來有幫助，學校沒有給太大成績壓力，反而是給予很大的支持，包括校長、家長會長、組長都很支持球隊。」

今天遭到玉里高中完封，呂宗恩提到，「希望藉由比賽，讓選手看到自己不足，包括提醒選手回去重看比賽的影片，可以看一下自己臉部表情，對手是從容，自己是多緊張，要如何變得更對手一樣，透過比賽較勁，才能提升自己。」