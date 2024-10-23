黑豹旗／滑手機時間拿來練球　高子淳對科班敲安超興奮



▲2024年黑豹旗青棒賽師大附中高子淳。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／新北報導

2024年黑豹旗青棒賽23日32強戰台北市師大附中提前在5局0比13輸給桃園市大溪高中，32強已是校史最佳，其中高二的隊長高子淳單場2次上壘，是全隊表現最出色的球員。

今天師大附中面對科班大溪高中，最後0比13落敗，師大附中捕手高子淳首局選到四壞球保送，成為球隊首名上壘打者，同時本場還敲出安打。

本屆師大附中打到32強，高子淳表示，「這次破了校史紀錄，第一次打到32強，大家表現都很好，都很棒，大家都做得很好，把自己職責做好，黑豹旗就是有根科班球隊比賽的機會，雖然比賽輸了，但內容是好的，那也就夠了，知道打不贏，經驗是寶貴的。」

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高子淳認為，「第1局選到四壞球保送，當下原本以為會被主審判三振，但應該是一半一半，很開心，畢竟對上科班球隊能上壘，已經很興奮。」

遭遇科班球隊，高子淳透露，「賽前有模擬一下，學校有發球機，調整到140公里去打，大家都打得不錯，今天幾乎每個人都能打到球，大家肯練習，肯打，就是很好的球隊。」

高子淳直言，「真的很開心，能打到130公里以上的球，說不定對戰的投手，以後可以打職棒，甚至是當國手，很興奮，也覺得很開心。」

此外，高子淳表示，「幾乎全隊以前都有打過社區棒球，不會對場上狀況感到陌生，像是我以前在新北市金龍國小也有打過校隊，打球與讀書不衝突，拿一些滑手機的時間拿來打球，可以精進自己，不會有影響，明年高三還有一年黑豹旗，希望明年可以再破校史紀錄，打進16強。」