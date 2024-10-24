大谷翔平勝過史坦頓　大聯盟作家預測道奇贏下世界大賽



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊與紐約洋基隊將於世界大賽正面交鋒，美國大聯盟官網專欄作家卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）撰文比較雙方戰力，指定打擊部份道奇隊大谷翔平勝過洋基史坦頓（Giancarlo Stanton），看好道奇隊以4勝3敗拿下世界大賽冠軍。

卡斯楚文斯以兩隊先發守備8人、指定打擊、先發投手輪值與牛棚投手陣容拿來比較，道奇隊在捕手、游擊手、三壘手、左外野、指定打擊以及牛棚投手勝出，而洋基隊則是一壘手、二壘手、中外野、右外野以及先發投手輪值較為優異。

首先在捕手方面，道奇隊史密斯（Will Smith）勝過洋基隊威爾斯（Austin Wells），威爾斯在年度新秀競爭上獲得不少喜愛，但9月與季後賽表現掙扎，棒次移到第8棒，反觀史密斯提升過去較弱的守備，阻殺率是國家聯盟最佳的33%，下半季攻擊雖然不如上半季，但OPS+（加權整體攻擊指數） 116在大聯盟排名第5名的捕手。

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洋基隊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）勝過道奇隊弗里曼（Freddie Freeman），即使瑞佐有2根手指骨折，但在美國聯盟冠軍戰14個打數敲出6支安打，至於弗里曼因腳踝傷勢，在國家聯盟冠軍戰缺席2場，但兩人都有傷勢在身，很難對於兩人有更多要求。

洋基隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）勝過拉克斯（Gavin Lux），兩人都在明星賽後都提升打擊表現，守備上也差不多，托瑞斯在10月季後賽表現出色，打擊率0.400，1支全壘打、2支二壘安打，道奇隊有時候遇到對方派出左投先發，也可能改用赫南德茲（Enrique Hernandez）或是泰勒（Chris Taylor），赫南德茲生涯季後賽共有15轟，但不是固定先發，所以評比後還是洋基較好。

游擊手方面，道奇隊艾德曼（Tommy Edman）勝過洋基隊沃爾普（Anthony Volpe），沃爾普在季後賽打擊率0.310沃爾普上壘率0.459，表現相當穩定，不過艾德曼在國聯冠軍賽27打數，揮出11支安打，1支全壘打、3支二壘打，獲得系列賽最有價值球員，。

道奇隊三壘手蒙西（Max Muncy）勝過奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），其中蒙西今年受到傷勢影響，例行賽只出賽73場，但打擊表現出色，並且把好狀況帶進季後賽，2個系列賽，共有3發全壘打、1支二壘打，奇澤姆在10月季後賽，34個打數，只有5支安打。

左外野手陣容道奇隊赫南德茲（Teoscar Hernandez）勝過洋基隊維杜戈（Alex Verdugo），今年道奇隊以1年短約簽下赫南德茲是被低估的交易案，例行賽赫南德茲繳出OPS+ 137、33發全壘打、32支二壘打、99分打點，季後賽2度開轟，維杜戈在例行賽OPS僅0.647，季後賽甚至下降到0.544。

道奇隊中外野手賈吉（Aaron Judge）勝過帕黑斯（Andy Pages），帕黑斯在國聯冠軍系列賽第5戰單場雙響砲，但賈吉包括季後賽2轟賈，整年已有60發全壘打，例行賽創造現代棒球右打最佳OPS+紀錄。

洋基隊右外野手索托（Juan Soto）勝過道奇隊貝茲（Mookie Betts），索托在美聯冠軍戰第6場掃出逆轉轟，提高季後成為自由球員身價，貝茲今年例行賽一開始鎮守游擊，後來又回到熟悉的右外野，季後賽2輪OPS達到1.063、4發全壘打。

指定打擊部份，道奇隊大谷翔平贏過洋基隊史坦頓，史坦頓在美聯冠軍戰屢屢開轟，贏得系列賽最有價值球員，生涯季後賽累計16支全壘打，超越貝比魯斯（Babe Ruth），同時在家鄉加州也很會打，道奇主場25場比賽，有10發全壘打、26分打點，不過大谷翔平是史上首位50轟50盜球員，近期得點圈打擊是誇張的23打數，18支安打，並且已經改善壘上無人的打擊狀態。

總結這兩隊交手，洋基隊在選球方面佔上風，但道奇隊在盜壘、團隊守備以及季後賽得點圈進攻，都比洋基隊好，卡斯楚文斯預測道奇隊會在第7戰獲勝，最終以4勝3敗贏得世界大賽冠軍。