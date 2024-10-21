與大谷一起刷新隊史單系列賽上壘次數　蒙西：他從未辜負期待

▲蒙西（Max Muncy）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（台灣時間21日）在主場擊敗大都會隊，最終以4勝2敗奪下國聯冠軍，成功晉級世界大賽；球隊功臣之一、創下季後賽連續12打席上壘的蒙西（Max Muncy）賽後也接受採訪，蒙西表示道奇如果沒有大谷翔平無法走到這一步，並說道，「他幾乎從未辜負期待。」

蒙西在國聯冠軍系列賽G2開始後，創下季後賽連續12打席上壘的紀錄，與1977年至1978年間保持相同紀錄的洋基球員傑克森（Reggie Jackson）並列；與此同時大谷翔平與蒙西也一同刷新了單一系列賽的隊史上壘新紀錄（17次）。

「如果沒有他，我們無法走到這一步，」蒙西賽後談到大谷時表示，「他是全世界最大的棒球明星，真的是世界級的，他每天都在比賽中，球迷們期待他做出令人難以置信的事情，而他幾乎從未辜負這些期待。」

MAX MUNCY MY GOODNESS



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蒙西還補充說，「大谷總是在場上做出讓人難以置信的表現，並且對球隊的勝利有著巨大的貢獻，他還是一位出色的隊友，我們都很喜歡他在更衣室的存在，能夠一整年與他成為隊友真是太棒了，尤其是看到他第一次進入季後賽，並且一路打進世界大賽，這非常了不起，沒有他，我們無法走到這一步，我們克服了許多傷病和困難，而他是我們成功的關鍵。」

對於即將與紐約洋基交手的世界大賽，蒙西則說，「賈吉（Aaron Judge）和索托（Juan Soto）等頂尖球星正等著在最高舞台上跟我們一較高下，對於棒球迷來說，這正是他們想看的比賽，而對我們來說，也會非常有趣，這將是一場激烈的對決，但這就是世界大賽，我們非常期待。」