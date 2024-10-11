昨罕見PLAY後對三壘怒吼　大谷翔平：我已經忘了

Shohei just shouted FUCK to the umpire pic.twitter.com/CfL9ixDSWJ — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) October 10, 2024

▲大谷翔平跑回本壘遭觸殺。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在國聯分區系列賽10日（台灣時間）G4發生一段插曲，4局上隊友敲出內野安打但小白球遭到三壘審阻擋，讓企圖衝回本壘的大谷翔平遭觸殺，隨後在休息室大吼，但隔天（11日）受訪談及此事時，他說：「我已經忘了。」

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大谷翔平4局上保送後靠著隊友中外野飛球積極上二壘，下一棒赫南德茲擊出三壘滾地球，眼看就要穿越防線，但小白球彈到三壘審的手臂，馬查多趁機接球轉傳回本壘，成功阻擋大谷翔平得分。

鏡頭捕捉到大谷翔平回到休息室，對三壘方向大聲喊叫。大谷翔平隔天受訪時說：「無論好事、壞事，都忘得一乾二淨，第一戰整體的感覺我也忘了。特別在短期賽事中，我的態度是結束的事就結束了，等全部結束後再回顧，現在全神貫注於明天的勝利。」

進一步被問離開球場後會選擇忘記棒球的事嗎？大谷翔平補充道：「兩種情況都有，就像例行賽一樣，基本上回家後我會享受自己的時間，有時也會和家人在一起，有時突然想到了就會揮揮球棒。並沒有必須做什麼的規定，要看當時的情況。」