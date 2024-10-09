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道奇淘汰邊緣沒退路　大谷翔平有逆轉自信：現在只想著2連勝

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天（台北時間9日）在國聯分區系列賽第3戰以5比6輸教士，在5戰3勝制比賽陷入1勝2敗面臨淘汰的劣勢，大谷翔平不放棄地說：「現在只需要簡單地考慮贏下接下來2場比賽。」

輸掉這場比賽之後，明天第4戰若再敗就要被淘汰，陷入背水一戰，而且要2連勝才能晉級到國聯冠軍戰。

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賽後大谷翔平表示，「現在只需簡單地考慮贏下接下來的兩場比賽。今天的比賽已經結束，明天我們會調整心態，繼續努力。」

關於逆轉晉級的自信心，他堅定地說：「今天我們從劣勢中追了上來，很有自信。只要我們能掌握比賽節奏，就能連贏兩場。」

對於接下來的比賽，他補充說，「只要連贏兩場，一切都會好起來。我現在沒有什麼『沒有退路』的感覺。只要連贏兩場就行。」

在季後賽的壓力下，是否還能放鬆揮棒？大谷翔平表示，本身狀況很好，能夠擊中球。如果那一球（5局上）可以出去的，就能扭轉比賽局面，是一個好的一擊，但只差一點點。」

對於8局上被三振，他表示，「投手投得很好。如果至少能打成界外球就好了。之前的兩球直球也很甜，如果能打到就好了。」

對手的進攻很凌厲，大谷認為和例行賽相比，並沒有特別的進攻方式、沒有大的變化。「只需要保持好的擊球區，認真揮棒，只需要簡單地做到這一點。」

當被問及客場的氛圍時，他說，「現場氣氛非常熱烈，真有季後賽的感覺。道奇球場也是如此。」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

道奇隊在1局上由貝茲轟出陽春全壘打率先得分，但2局上由於一壘手弗里曼（Freddie Freeman）傳二壘失誤，加上羅哈斯（Miguel Rojas）的守備選擇瑕疵，加上被安打及小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的2分砲，單局丟6分，道奇隊瞬間落後5分。

儘管如此，道奇隊3局上靠著羅哈斯、大谷翔平及貝茲連續3支安打占滿壘，一出局赫南德茲（Teoscar Hernandez）中外野滿壘全壘打，追成只有1分落後。

教士隊之後在牛棚投手輪番上埸壓制，8局上二出局道奇敲安打上壘後，派出終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）登板化解危機，一直投到比賽結束守住勝利。

大谷翔平在5局上打出中外野深遠飛球出局，飛行距離有385英尺，根據美國數據網站統計，這一擊在道奇球場會成為全壘打，但在這場比賽中只是中外野高飛球出局。

8局上大谷翔平遭到三振，9局上仍相信自己會上場打擊，已戴上護肘並手持球棒做好準備，但球隊卻三上三下結束比賽。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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