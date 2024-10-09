運動雲

>

大谷翔平翻譯艾爾頓曾到台灣　昔備戰WBC青澀模樣曝光

▲道奇隊大谷翔平噴香檳 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平噴香檳 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

道奇球星大谷翔平的翻譯艾爾頓（Will Ireton）2012年以球員身分到台灣參加世界棒球經典賽（WBC）資格賽，0比16敗給台灣隊。當年他效力菲律賓隊的新聞畫面在網路上曝光。

關注世界棒球經典賽（WBC）的美國記者斯普拉德林（Shawn Spradling）8日在社群媒體X上分享菲律賓新聞台ANC在12年前的新聞畫面。當時菲律賓隊正在備戰WBC資格賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當年23歲的艾爾頓在影片中受訪，談到他在日本東京出生長大，母親是菲律賓人，從小夢想到美國打球。他在美國大學畢業之後，得知有機會代表菲律賓，參加世界棒球經典賽，並提到自己外公也曾效力菲律賓大學棒球隊。

美國記者斯普拉德林（Shawn Spradling）8日在社群媒體X上分享菲律賓新聞台ANC在12年前的新聞畫面。當時菲律賓隊正在備戰WBC資格賽。（圖／取自X）

2013年WBC資格賽在2012年底於4地開打，其中台灣、紐西蘭、菲律賓、泰國等4隊在新北市的新莊棒球場交手。最終台灣隊勝出，取得參賽資格。

當年艾爾頓效力的菲律賓隊，先以8比2勝泰國，後來0比16輸給地主台灣隊，當天在新莊球場有1萬911名觀眾。

菲律賓對上台灣的這場比賽，艾爾頓沒有先發，曾上場代打。當天台灣隊靠著林煜清、傅于剛、陽耀勳、林羿豪4任投手聯手完封，提前7局結束比賽，挺進冠軍賽。

12年後，艾爾頓現為大谷翔平翻譯。他原本任職道奇數據分析師，父親是愛爾蘭裔與日本混血，母親是菲律賓人。今年初大谷翔平的前翻譯水原一平因涉賭、遭開除之後，道奇隊宣布艾爾頓出任大谷翻譯。

關鍵字： 大谷翔平Will IretonMLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇淘汰邊緣沒退路　大谷翔平有逆轉自信：現在只想著2連勝

道奇淘汰邊緣沒退路　大谷翔平有逆轉自信：現在只想著2連勝

大谷翔平遭壓制僅1安　道奇單局2守備瑕疵不敵教士陷淘汰邊緣

大谷翔平遭壓制僅1安　道奇單局2守備瑕疵不敵教士陷淘汰邊緣

目標連霸！日本公佈12強賽名單　監督：希望能再接再厲

目標連霸！日本公佈12強賽名單　監督：希望能再接再厲

張政禹入選12強引熱議？總教練有其考量　恩師陳瑞振道出期許

張政禹入選12強引熱議？總教練有其考量　恩師陳瑞振道出期許

快艇4星剩2人面臨兩大變數　雷納德談新隊友：沒人讓我印象深刻

快艇4星剩2人面臨兩大變數　雷納德談新隊友：沒人讓我印象深刻

王楚欽又輸了！　桌球亞錦賽敗給「排名差209」14歲伊朗小將

王楚欽又輸了！　桌球亞錦賽敗給「排名差209」14歲伊朗小將

不學漢姆耍神祕！　瑞迪克曝早早公布湖人先發原因：師承K教頭

不學漢姆耍神祕！　瑞迪克曝早早公布湖人先發原因：師承K教頭

無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

安芝儇、李晧禎12強賽在天母應援　球迷崩潰：大巨蛋哪裡退票

安芝儇、李晧禎12強賽在天母應援　球迷崩潰：大巨蛋哪裡退票

曾雅妮重回2011年奪冠福地　緯創公開賽要開心打球

曾雅妮重回2011年奪冠福地　緯創公開賽要開心打球

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

熱門新聞

道奇淘汰邊緣沒退路　大谷翔平有逆轉自信：現在只想著2連勝

大谷翔平遭壓制僅1安　道奇單局2守備瑕疵不敵教士陷淘汰邊緣

目標連霸！日本公佈12強賽名單　監督：希望能再接再厲

張政禹入選12強引熱議？總教練有其考量　恩師陳瑞振道出期許

快艇4星剩2人面臨兩大變數　雷納德談新隊友：沒人讓我印象深刻

王楚欽又輸了！　桌球亞錦賽敗給「排名差209」14歲伊朗小將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇淘汰邊緣　大谷：現在只想著2連勝

2大谷遭壓制僅1安　道奇不敵教士陷淘汰邊緣

3日本公佈12強賽代表隊名單

4張政禹入選12強　恩師陳瑞振道出期許

5雷納德談新隊友：沒人讓我印象深刻

最新新聞

15上深遠飛球出局　大谷：出去就能扭轉比賽

2日本公佈12強賽代表隊名單

3道奇淘汰邊緣　大谷：現在只想著2連勝

4如果有第5戰　達比修有、山本由伸有望對決

5新北國王又補強　猛將桑尼回歸台籃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

曹祐齊6局無安打收工葉總說完美　曹大帥見證兒成長：提振信心

高宇杰再見安打逆轉勝　中信兄弟保送總冠軍賽

#李雅英 雨中大跳應援舞 女神真是太熱血啦！

#李雅英 穿私服在底下看球賽 跟台上一起應援好嗨～

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366