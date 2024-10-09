大谷翔平翻譯艾爾頓曾到台灣　昔備戰WBC青澀模樣曝光

▲大谷翔平噴香檳 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

道奇球星大谷翔平的翻譯艾爾頓（Will Ireton）2012年以球員身分到台灣參加世界棒球經典賽（WBC）資格賽，0比16敗給台灣隊。當年他效力菲律賓隊的新聞畫面在網路上曝光。

關注世界棒球經典賽（WBC）的美國記者斯普拉德林（Shawn Spradling）8日在社群媒體X上分享菲律賓新聞台ANC在12年前的新聞畫面。當時菲律賓隊正在備戰WBC資格賽。

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當年23歲的艾爾頓在影片中受訪，談到他在日本東京出生長大，母親是菲律賓人，從小夢想到美國打球。他在美國大學畢業之後，得知有機會代表菲律賓，參加世界棒球經典賽，並提到自己外公也曾效力菲律賓大學棒球隊。

2013年WBC資格賽在2012年底於4地開打，其中台灣、紐西蘭、菲律賓、泰國等4隊在新北市的新莊棒球場交手。最終台灣隊勝出，取得參賽資格。

當年艾爾頓效力的菲律賓隊，先以8比2勝泰國，後來0比16輸給地主台灣隊，當天在新莊球場有1萬911名觀眾。

菲律賓對上台灣的這場比賽，艾爾頓沒有先發，曾上場代打。當天台灣隊靠著林煜清、傅于剛、陽耀勳、林羿豪4任投手聯手完封，提前7局結束比賽，挺進冠軍賽。

12年後，艾爾頓現為大谷翔平翻譯。他原本任職道奇數據分析師，父親是愛爾蘭裔與日本混血，母親是菲律賓人。今年初大谷翔平的前翻譯水原一平因涉賭、遭開除之後，道奇隊宣布艾爾頓出任大谷翻譯。