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12強中華隊28人名單今下午揭曉　新面孔挑戰國際賽

▲▼0323 中職樂天桃猿對味全龍-王志煊。（圖／記者黃克翔攝）

▲王志煊。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單。這次選訓過程不太順利，部分球員因傷或是狀況不理想而退賽。和去年經典賽相比，陣容大幅更新，預料將有許多新面孔。

投手陣容方面，旅外好手響尾蛇林昱珉、海盜陳柏毓以及費城人潘文輝有望助陣。其中林昱珉將與統一獅古林睿煬、樂天桃猿黃子鵬為3大主力投手，富邦悍將黃保羅也在教練團的觀察名單中，有望與學長江國豪成為輪值戰力。

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牛棚方面也有望有年輕新血加入，包括桃猿王志煊、中信兄弟吳俊偉，以及台鋼雄鷹陳柏清。搭配擁有國際賽資歷的桃猿陳冠宇、悍將張奕以及味全陳冠偉。值得一提的是，33歲的統一獅邱浩鈞，可能有機會首次參加一級國際賽。

打者方面，桃猿2強打朱育賢、林立、中信兄弟岳東華將再度為國出征。味全龍李凱威、統一獅潘傑楷都有機會首次入選。張育成缺陣後，預料則由江坤宇扛起游擊主戰。台鋼雄鷹曾子祐在觀察名單當中，若沒入選，也可能隨隊練習藉此磨練吸收經驗。

吉力吉撈．鞏冠有望成為新一代4棒，捕手除了他之外，悍將戴培峰以及旅美響尾蛇林家正有望入選。

林家正季中因鉤狀骨傷勢在8月下旬動刀，經紀公司日前回覆，他的傷勢已無大礙，目前正常訓練中，若有入選，將會努力表現。據了解，教練團謹慎評估第3名捕手人選，考量到林家正對旅外投手幫助大，應會把他放正選名單，不過統一獅陳重羽也是候選。

外野包括統一獅3人陳傑憲、邱智呈、林安可，以及陳晨威。其中邱智呈將是首次挑戰一級國際賽事。
 

▲亞運中華隊捕手林家正。（圖／記者林敬旻攝）

▲林家正。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華隊棒球世界12強新面孔桃猿中職

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