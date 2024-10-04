NBA最強神射變「肌肉狂人」　太陽艾倫強勢增重16公斤

▲太陽神射手艾倫休賽季增重16公斤，徹底變身肌肉猛男。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽神射手艾倫(Grayson Allen)在上個賽季投出全聯盟第1位的46.1%三分球命中率，成功擺脫昔日「防守惡漢」形象，成為聯盟頂尖射手代表人物。2024-25賽季開打前，艾倫更是展現休賽季苦練成果，從原本的88公斤大幅增重來到104公斤，肉眼可見成為超猛「肌肉狂人」，引發外界熱議討論。

過往從大學時期到進入NBA殿堂，艾倫都以兇悍防守聞名，不過上賽季轉戰太陽後打出生涯最佳表現，場均貢獻13.5分外帶3.9籃板、3助攻，整體三分球命中率高達46.1%高居聯盟首位，也讓太陽開出4年7000萬美金價碼續留這位28歲好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

休賽季艾倫也回到母校杜克大學，針對速度、力量以及爆發力進行訓練，在體重方面艾倫更是從原本的88公斤大幅增重來到104公斤，在球隊媒體日上秀出肉眼可見的強壯肌肉，展現休賽季苦練成果。

不過新賽季由於控衛瓊斯(Tyus Jones)的到來，艾倫預計將改從替補出發，成為球隊主要的3D型輪替，替球隊在外線及防守端貢獻心力，持續朝爭冠目標邁進。

▲艾倫上賽季還僅有88公斤。（圖／路透）