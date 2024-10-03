「休賽季之王」又來了！　西蒙斯25秒三分球8投6中展神射

記者杜奕君／綜合報導

日前才大聲疾呼，直言世人已經忘記，健康的他在NBA有多強的籃網全能大型控衛西蒙斯(Ben Simmons)，近日又再次展現「休賽季之王」的苦練成果，在一段布魯克林籃網隊內訓練中，展現不錯的投射能力，美國媒體就統計西蒙斯在25秒內，三分球8投6中，仍有一定的外線準度展現。

近年來已經被貼上「玻璃」、「高薪低就」等負面標籤，但西蒙斯在健康全盛狀態下所展現的全面球風，以及強大的防守宰制力，依舊讓不少球迷對他有所期待，甚至籃網球團也在本賽季開打前，喊話將他視為可能的先發控衛人選之一。

現年28歲的西蒙斯，在季前訓練營也表示自己的健康狀態已經大幅提升，甚至希望外界別忘記他在健康時，是一名很不錯的籃球選手。

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事實上，生涯平均能繳出14.4分、7.8籃板、7.4助攻、1.6抄截的西蒙斯，除了傷病問題導致近3季僅出賽57場外，最大問題仍是外線投射能力的貧乏，生涯7季(其中一季為整季報銷)累積三分球僅出手36次，命中5球，整體三分外線命中率僅有難堪的13.9％，在如今強調大量投射的「大三分時代」，可說是極大致命傷。

不過近日就有美國媒體曝光影片，西蒙斯在隊內訓練時，25秒內，三分球「8投6中」，似乎展現了不錯的進步幅度，不過來到正式例行賽，包括出手速度，以及面對防守究竟敢不敢投，恐怕還是西蒙斯受到質疑，且亟待證明的最大課題。

▲籃網西蒙斯在隊內訓練展現出色三分球投射能力。（圖／CFP）