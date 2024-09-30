雙冠王收官！大谷翔平：例行賽成績已無意義　全力備戰季後賽

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇30日（台灣時間）例行賽終戰以2比1獲勝，大谷翔平以54轟、130打點坐擁雙冠王，生涯第7年首次參與季後賽，他提到，「例行賽成績已無意義。」將全力備戰季後賽。

他賽後總評本季表現，「我說不上哪個最難忘。因為還有季後賽要打，所以現在還不是回顧整個賽季的時候。我希望努力創造出更好的回憶。」

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回顧本賽季，大谷翔平締造不少個人紀錄，他坦言，「有很多紀錄，首先能穩定出賽一整年，是我個人最滿意的部分，也感謝照顧我、支持我的人。」

例行賽終戰仍有機會在打擊率逆轉艾瓦雷茲（Luis Arraez），最終以.310不敵對方.314。大谷翔平表示，「沒有刻意追求安打，只想打出好的內容，下半季打擊品質有提升。」至於是否意識到三冠王？大谷翔平說，「沒有太多考慮，甚至不清楚與對手差距，只想打出好的打席。」

轉隊至道奇首年就與隊友一起闖進季後賽，大谷翔平表示，「很開心能與這個團隊每個成員度過整個球季，謝謝他們的支持。從現在開始，例行賽累積的成績和數字都沒有意義，重要的是保持好的狀態，度過這段準備期間。」

準備季後賽期間仍會持續投球復健課表，他表示，「我想會繼續進行，但最重要的當然是比賽。如果我認為不會影響到比賽，我會持續進行康復訓練。」準備季後賽期間也會實戰練習，他說，「我會進行一些練習，因為需要保持實戰感覺。這是我第一次經歷，所以我會探索什麼方式最好。」