28018人進場見證潘威倫引退賽　高志綱抱嘟嘟忍不住哭了

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫28日迎來生涯最後一役，先發6.2局已是本季最長局數，最後以美技完美退場。此戰吸引28018人進場見證潘威倫引退儀式。昔日捕手搭擋高志綱忍不住落下男兒淚。

▲統一獅潘威倫引退賽，主投6.2局失4分退場，高志綱上前擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

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潘威倫6局解決首名打者後，統一獅喊暫停，總教練林岳平走上投手丘，在潘威倫耳邊說了幾句話，球迷一度喊「不要換！」不過獅隊並沒有換投，林岳平隨後回到休息室。

但續留場上的他，在對決魔鷹時，被擊出全壘打。這是魔鷹本季第29轟，穩居聯盟榜首。下一棒葉保弟也擊出安打。

面對如此困境，潘威倫仍展現出多年征戰所磨練出的堅韌。他迅速調整心態，找回投球節奏，讓王博玄擊出一記滾地球，再以飛球解決張肇元。

潘威倫此役用球相當省，7局也繼續留在投手丘，首名打者郭阜林擊出滾地球，下一棒紀慶然擊出投手強勁球，潘威倫接球後自傳一壘，上演一記美技，林岳平再度上場，確定換投。

潘威倫以精彩美技為生涯畫下完美句點，退場後回到休息室與隊友們握手致意，昔日搭擋捕手高志綱緊緊抱住他，忍不住哭了。如同總教練林岳平賽前所說，潘威倫內心相當強大，並未留下任何一滴淚。

與隊友逐一握手後，潘威倫整理心情，再度踏上球場，深深一鞠躬，感謝球迷們這22年來的支持。

▲統一獅潘威倫主投6.2局失4分退場，隊友上前致意。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

▲統一獅潘威倫引退賽，向全場球迷表達感謝之意。（圖／記者林敬旻攝）

