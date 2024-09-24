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古林睿煬4局退場創本季最短　林岳平：避免狀態下滑

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅24日作客樂天桃猿，雙方打到延長賽因雨裁定，最終1比1和局收場。獅隊先發投手古林睿煬僅投4局退場，為本季最短局數。總教練林岳平賽後澄清，並不是受傷，純粹是為保護他，避免他狀態下滑。

獅隊近3次對戰桃猿都是派古林睿煬先發。他今日卻意外地只投了4局就退場，創下本季最短局數紀錄；此役被敲出3安打，用了54球，其中40球是好球。首局就被林泓育擊出二壘安打，失掉唯一一分，另有2次三振。

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賽後，林岳平解釋，「這是他最佳狀態，投完4局後，我們不想讓他在狀態下滑時繼續登板，」他表示，「原本就計劃讓胡智為接力，我們也藉此機會觀察他的接力狀態，評估他是否能在這個位置上，成為球隊未來可以運用的角色。」

對於在球季尾聲保護古林睿煬的策略，林岳平強調，「當然以保護他的狀態為優先考量。讓他繼續投也是可以，但他開始出現下滑跡象，所以我們採用車輪戰的方式應戰。另一方面，也是為了測試胡智為在牛棚登板的表現。」

古林睿煬此役用球數精簡，本週末是否會再登板，林岳平表示會讓他正常輪值，「不會再讓他上，以下周先發做準備，至於何時先發，今天的比賽結束後，會根據之後的戰績狀況再做進一步規劃。」

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