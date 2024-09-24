61歲喬丹「眼白發黃」爆健康疑慮　友人尷尬回應：只是年紀大了

While Michael Jordan fans freak out, docs say legend’s yellow-tinted eyes may be nothing to worry about https://t.co/NplQ7GjB7r pic.twitter.com/aelwFAxYs2 — New York Post Sports (@nypostsports) September 21, 2024

記者游郁香／綜合報導

61歲的「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)最近現身歐冠賽場觀戰，見證摩納哥2比1擊敗巴塞隆納，他的「雙眼」意外成為焦點。有粉絲拍到他眼白明顯發黃，擔心他肝臟出問題或患上黃疸，對此他身邊的人士向《每日郵報》強調，「Mike沒事。他會去看醫生，只是年紀大了。」

這並不是喬丹第一次因為「眼白發黃」而爆出健康疑慮，他的紀綠片《最後一舞》2020年上映時，眼科醫生瓦爾普瓦(Val Phua)就曾公開表示，「黃色的眼睛不應被忽視，因為它們是更深層問題的跡象。」他推測這種變色可能是異常的組織生長或黃疸的跡象。

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▲籃球之神喬丹現身歐冠賽場，因眼白發黃引發健康疑慮。（圖／達志影像／美聯社，下同）

然而，當時一位自稱是醫生的人在Reddit上反駁，稱黃色的色素並非黃疸，因為它是斑駁的而非均勻的，他認為喬丹「渾濁」的鞏膜是與年齡相關的正常變化。

喬丹最近現身歐冠賽場觀戰，又被拍到「眼白發黃」，不少球迷狂猜他可能因酗酒引起黃疸或有眼表面黑色素升高的狀況，對此他身邊的人士向《每日郵報》澄清，「籃球之神」健康狀況良好，「Mike沒事。他會去看醫生，只是年紀大了，最近的照片並不應該成為擔憂的理由。」

據報導，喬丹對自己因為「外貌」而引發健康疑慮感到尷尬，他身邊的消息來源說，「他聽到粉絲的擔憂了，他感謝大家的關心，但也有點尷尬，讓人們看到他這個樣子。他不希望大家記住他看起來病懨懨的樣子。下次我們看到他時，情況會大不相同，他會恢復過來。」

這位消息來源補充說道，「喬丹並不經常出現在電視上，所以我們沒有看到他變老的過程。多數時候，人們看到他是透過他的精彩片段，或是那張成為最著名的表情包之一哭泣臉。」

「所以當我們看到他像這樣出現時，這是非常震撼的，因為我們必須說服自己，我們的英雄正在變老，這意味著我們也在變老。」