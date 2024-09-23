敬禮！歷屆中華隊總教練齊聚大巨蛋　見證928潘威倫引退賽

▲▼歷屆中華隊總教練受邀參加潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

潘威倫是中華成棒代表隊的主力球員，自2001年首度成為代表隊一員遠征荷蘭港口盃，至2017世界棒球經典賽，歷經17年的棒球之路，屢次代表國家征戰，潘威倫9月28日在台北大巨蛋引退賽，將邀請中華隊歷屆教頭重溫回憶。

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對於他來說，能夠代表中華隊出賽是一種榮耀，也是一種肯定。他表示，穿上中華隊球衣時背負許多人的期望，這份期望是他最大的動力。

2013年世界棒球經典賽，潘威倫以長中繼的角色登板，面對強敵荷蘭重砲部隊，中繼4.2局，投球數60球、被敲出1支安打，無失分好表現，幫助中華隊以8：3逆轉，取得關鍵性的二連勝，助中華隊挺進八強。

2015年世界12強棒球賽中，首戰對上荷蘭，潘威倫再次發揮了他精準的控球和隨機應變的沉穩，扮演長中繼救火角色，中繼主投3.1局，被敲5安打、無失分，把荷蘭可能的大局瓦解。

9月28日潘威倫引退賽臺北大巨蛋賽後，賽後感謝儀式將邀請現場球迷一起回顧潘威倫中華隊生涯的點點滴滴。歷屆曾經在中華隊帶過他的總教練，都是他的心中想感謝的恩師，讓他在中華隊的選手生涯，能夠累積豐富的經驗。引退賽當天將邀請成棒期間歷年帶領過潘威倫的總教練們共同出席，並參與賽後感謝儀式，為潘威倫選手生涯最後一年獻上祝福。

▲▼歷屆中華隊總教練受邀參加潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）