運動雲

>

敬禮！歷屆中華隊總教練齊聚大巨蛋　見證928潘威倫引退賽

▲▼歷屆中華隊總教練受邀參加潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）

▲▼歷屆中華隊總教練受邀參加潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）

▲▼歷屆中華隊總教練受邀參加潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

潘威倫是中華成棒代表隊的主力球員，自2001年首度成為代表隊一員遠征荷蘭港口盃，至2017世界棒球經典賽，歷經17年的棒球之路，屢次代表國家征戰，潘威倫9月28日在台北大巨蛋引退賽，將邀請中華隊歷屆教頭重溫回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於他來說，能夠代表中華隊出賽是一種榮耀，也是一種肯定。他表示，穿上中華隊球衣時背負許多人的期望，這份期望是他最大的動力。

2013年世界棒球經典賽，潘威倫以長中繼的角色登板，面對強敵荷蘭重砲部隊，中繼4.2局，投球數60球、被敲出1支安打，無失分好表現，幫助中華隊以8：3逆轉，取得關鍵性的二連勝，助中華隊挺進八強。

2015年世界12強棒球賽中，首戰對上荷蘭，潘威倫再次發揮了他精準的控球和隨機應變的沉穩，扮演長中繼救火角色，中繼主投3.1局，被敲5安打、無失分，把荷蘭可能的大局瓦解。

9月28日潘威倫引退賽臺北大巨蛋賽後，賽後感謝儀式將邀請現場球迷一起回顧潘威倫中華隊生涯的點點滴滴。歷屆曾經在中華隊帶過他的總教練，都是他的心中想感謝的恩師，讓他在中華隊的選手生涯，能夠累積豐富的經驗。引退賽當天將邀請成棒期間歷年帶領過潘威倫的總教練們共同出席，並參與賽後感謝儀式，為潘威倫選手生涯最後一年獻上祝福。

▲▼歷屆中華隊總教練受邀參加潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）

▲▼歷屆中華隊總教練受邀參加潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）

▲▼歷屆中華隊總教練受邀參加潘威倫引退賽。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 潘威倫中華隊引退賽棒球球員

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜　道奇再見轟

快訊／大谷翔平9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜　道奇再見轟

哭倒周思齊懷裏「眼淚球衣」將義賣　 請粉絲盯高宇杰體重

哭倒周思齊懷裏「眼淚球衣」將義賣　 請粉絲盯高宇杰體重

周思齊引退賽與球迷合照感動落淚　馬傑森、陳文杰趕來大巨蛋了！

周思齊引退賽與球迷合照感動落淚　馬傑森、陳文杰趕來大巨蛋了！

平野惠一最後舞台巧思　周思齊守3個外野笑說：沒有球

平野惠一最後舞台巧思　周思齊守3個外野笑說：沒有球

「不是海外顧問！」周思齊轉任特助　畫願景：希望台灣有大谷

「不是海外顧問！」周思齊轉任特助　畫願景：希望台灣有大谷

全文致詞看這裡！周思齊笑中帶淚：兄弟齊心，大家都愛短今

全文致詞看這裡！周思齊笑中帶淚：兄弟齊心，大家都愛短今

辜仲諒送名錶！宣布周思齊下一步：亞洲棒球總會會長特助

辜仲諒送名錶！宣布周思齊下一步：亞洲棒球總會會長特助

周思齊引退語重心長：把牌桌上的小兄弟帶回去練球

周思齊引退語重心長：把牌桌上的小兄弟帶回去練球

「10歲男孩夢想達成了」　周思齊：謝謝你們豐富我的棒球人生

「10歲男孩夢想達成了」　周思齊：謝謝你們豐富我的棒球人生

祝福周思齊的話私下說　郭嚴文沒想過引退賽

祝福周思齊的話私下說　郭嚴文沒想過引退賽

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

熱門新聞

快訊／大谷翔平9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜　道奇再見轟

哭倒周思齊懷裏「眼淚球衣」將義賣　 請粉絲盯高宇杰體重

周思齊引退賽與球迷合照感動落淚　馬傑森、陳文杰趕來大巨蛋了！

平野惠一最後舞台巧思　周思齊守3個外野笑說：沒有球

「不是海外顧問！」周思齊轉任特助　畫願景：希望台灣有大谷

全文致詞看這裡！周思齊笑中帶淚：兄弟齊心，大家都愛短今

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

2周思齊引退賣「眼淚球衣」　 粉絲盯高宇杰體重

3周思齊引退　馬傑森、陳文杰趕到！

4平野劇本守3外野　周思齊：沒有球

5不是海外顧問！周思齊轉任特助願景

最新新聞

1小戴跌到世界第5　早起練球4字吐心聲

2敬禮！中華隊眾教頭參加潘威倫引退

3否認離開　波格丹諾維奇續戰NBA

4曼城2比2兵工廠獨居英超龍頭寶座

5「兄弟齊心我愛短今」背後故事

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

周思齊引退周首戰向球迷致意　大巨蛋湧4萬人寫台灣棒球新頁

味全龍失誤「有壓力」　葉總看周思齊：20年努力很成功

周思齊：看過四萬人一起哭嗎　「感謝當年傻小子加入兄弟」

「誰能讓五月天當背景？」　周思齊：兄弟歡迎五迷加入

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366