看過四萬人哭嗎？周思齊笑言挑戰金氏紀錄　感謝當年傻小子加入兄弟

▲周思齊引退賽。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟隊長周思齊22日將在大巨蛋舉行引退賽，賽前接受媒體訪問時，他以幽默卻又感性的方式談及自己的棒球生涯與未來計劃，展現出一位即將告別球場的老將的複雜心情，還笑言要申請四萬人一起哭的金氏世界紀錄。

「今天就是來哭的，」周思齊笑著說，「你在台灣有看過四萬人一起哭嗎？加上球員和行政人員，應該有4萬0070人，看能不能申請金氏紀錄。」儘管語帶玩笑，但字裡行間流露出對球迷的深厚感情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧12年前的今天，周思齊在天母球場擊出生涯首次單季20轟，並在該年獲得年度MVP。對此他感慨地表示：「這些紀錄數字完全沒想過，早期很怕跟不上大家，所以埋頭訓練。感謝當時的傻小子，發了瘋地訓練，還跟外界說要加入兄弟隊。」

周思齊也分享了自己加入兄弟隊的初衷，「那時沒有人敢加入兄弟隊，因為是最窮的球隊，零簽約金、月薪3.5萬。但我就是喜歡這支球隊，已經忽略那現實面的考量，如今中國信託加入，在舊時代完全無法想像。」

對於引退後的計劃，周思齊表示最想做的事反而還是與棒球相關。「所謂的休息只是身體要休息一下，因為太多傷了，可能要去做一下治療。」他幽默地說，「你們應該也不想看到拄拐杖或坐輪椅的我吧？」

▲周思齊引退賽，開球嘉賓吳俊億、陳瑞昌。（圖／記者李毓康攝）