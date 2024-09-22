運動雲

>

看過四萬人哭嗎？周思齊笑言挑戰金氏紀錄　感謝當年傻小子加入兄弟

▲▼周思齊引退賽。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟隊長周思齊22日將在大巨蛋舉行引退賽，賽前接受媒體訪問時，他以幽默卻又感性的方式談及自己的棒球生涯與未來計劃，展現出一位即將告別球場的老將的複雜心情，還笑言要申請四萬人一起哭的金氏世界紀錄。

「今天就是來哭的，」周思齊笑著說，「你在台灣有看過四萬人一起哭嗎？加上球員和行政人員，應該有4萬0070人，看能不能申請金氏紀錄。」儘管語帶玩笑，但字裡行間流露出對球迷的深厚感情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧12年前的今天，周思齊在天母球場擊出生涯首次單季20轟，並在該年獲得年度MVP。對此他感慨地表示：「這些紀錄數字完全沒想過，早期很怕跟不上大家，所以埋頭訓練。感謝當時的傻小子，發了瘋地訓練，還跟外界說要加入兄弟隊。」

周思齊也分享了自己加入兄弟隊的初衷，「那時沒有人敢加入兄弟隊，因為是最窮的球隊，零簽約金、月薪3.5萬。但我就是喜歡這支球隊，已經忽略那現實面的考量，如今中國信託加入，在舊時代完全無法想像。」

對於引退後的計劃，周思齊表示最想做的事反而還是與棒球相關。「所謂的休息只是身體要休息一下，因為太多傷了，可能要去做一下治療。」他幽默地說，「你們應該也不想看到拄拐杖或坐輪椅的我吧？」

▲▼周思齊引退賽，開球嘉賓吳俊億、陳瑞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽，開球嘉賓吳俊億、陳瑞昌。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 周思齊引退賽中信兄弟隊棒球感性

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

接殺周思齊比「YA」惹議　劉基鴻：接到前輩球很榮幸

接殺周思齊比「YA」惹議　劉基鴻：接到前輩球很榮幸

王牌柯爾燃燒9局優質先發　洋基延長賽力克運動家奪勝

王牌柯爾燃燒9局優質先發　洋基延長賽力克運動家奪勝

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

4萬人見證兄弟贏球多虧「思齊的力量」 平野：明天繼續先發

4萬人見證兄弟贏球多虧「思齊的力量」 平野：明天繼續先發

林昱珉升上響尾蛇3A登板　先發4.2局失1分

林昱珉升上響尾蛇3A登板　先發4.2局失1分

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

熱門新聞

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

接殺周思齊比「YA」惹議　劉基鴻：接到前輩球很榮幸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皓晴首爾4強戰退賽　因搭檔太累　

2五月天阿信：屬於周思齊的演唱會

3前誠泰領隊點名各球團：不要只出錢

4五月天為周思齊獻唱彩蛋滿滿！

5「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

最新新聞

1中信盃黑豹旗213隊參賽史上最多

2中國選秀專家稱能「量產」崔永熙

3電競12強CMWANG攜手蛇蛇闖正式賽

4「阿先生」阿提諾加盟澳門黑熊

5周思齊：誰能讓五月天當背景？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄　連續兩夜大爆發！助道奇3連勝

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

雅英、慈妹秀14cm身高差　2人「背對背互扛」逗樂球迷

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366