潘威倫928大巨蛋引退賽　「另一個自己」大支獻唱助陣

▲知名饒舌歌手大支（Dwagie）將在賽前登台獻唱，用歌聲為潘威倫引退獻上祝福 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒壇傳奇、統一獅投手潘威倫即將揮別球場，引退賽「Du My Best」系列活動將於9月28日在台北大巨蛋隆重舉行。驚喜的是，知名饒舌歌手大支（Dwagie）將在賽前登台獻唱，用歌聲為潘威倫引退獻上祝福。

潘威倫、大支分別分別職業棒球、饒舌音樂頂尖級人物，兩人外型相像常常讓民眾認錯，直到2016年統一獅草地音樂會上，他們才首次碰面。

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這場相遇不僅化解認錯的趣談，更開啟一段跨界友誼。儘管各自在不同領域發光發熱，兩人仍保持密切聯繫，常就棒球、生活等話題交流。

2018年，大支Dwagie盛情邀約潘威倫一起參與音樂創作，發行【台南/Tainan】feat.潘威倫/DuDuPan，也是潘威倫生涯首次參與音樂發行。拍攝MV過程中，兩人還探討棒球技術，嘟嘟化身投球教練，傳授各種球路握法。

對於即將到來的演出，大支充滿期待，「嘟嘟是台灣棒球投手指摽性人物，各項紀錄都是頂尖榮耀，尤其在中華隊也被球迷稱為護國神嘟，能夠參與潘威倫引退賽站在台北大巨蛋開唱，對於自己是一件很有意義的事情，身為臺南人支持台南職業球隊統一獅，獲得邀約當然義不容辭，希望透過音樂傳遞台灣人愛棒球的熱情。」