高梅茲20分鐘關鍵進球　巴拉圭相隔16年再次戰勝巴西

▲高梅茲（Diego Gómez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界盃資格賽南美洲賽區今天（11日）由巴拉圭主場交手「森巴軍團」巴西，巴拉圭靠著現效力美職聯邁阿密國際中場核心高梅茲（Diego Gómez），在上半場踢進一記精彩進球的好表現下，以1比0力克巴西，這是他們自2008年6月以來再次擊敗巴西，為球隊帶來勝利煙火。

¿Una palabra para describir el GOLAZO de Diego Gómez ante Brasil en las Eliminatorias? pic.twitter.com/3YbagHTuJo [廣告]請繼續往下閱讀... September 11, 2024

上半場第20分鐘，高梅茲在禁區外嘗試幫球隊進攻解套，他拿到球後右腳外側起腳射門，球擊中門柱後順利得分，巴拉圭1比0巴西。

DIEGO GOMEZ SCORES A BANGER TO LIFT PARAGUAY OVER BRAZIL! ????????



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客隊巴西則盡快希望追平比分，皇馬球星羅德里戈（Rodrygo）在下半場一開始就獲得絕佳機會，但射門遠遠超出球門；巴拉圭後衛索薩（Ramon Sosa）拚死擋住維尼修斯（Vinicius Junior）試圖扳平比分的進攻，幾分鐘後，巴拉圭門將費爾南德斯（Roberto Fernandez ）數次將巴西前鋒群的射門擋出球門。

#EliminatoriasConmebol: ¡FINAL!

¡Sin alegría para la canarinha! Los paraguayos le ganan a los brasileños en el estadio Defensores del Chaco

???????? Selección de Paraguay 1-0 Brasil ????????

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終場巴拉圭隊憑藉高強度的防守擊敗巴西，取得17場資格賽中的第三勝；巴西排名跌至第五。資格賽全部結束後排名前六支球隊可以直接晉級2026年世界盃；第七名的球隊仍然可以透過附加賽晉級，目前第四名（厄瓜多）至第八名（玻利維亞）的球隊僅相差兩分。

「資格賽並不容易，這是一個困難的時刻，我們需要知道如何應對，這是一個過渡的時刻，我們缺乏信心。」巴西中後衛馬基尼奧斯（Marquinhos）賽後沮喪說道。