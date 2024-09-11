古林睿煬今年屠殺中職　勝騎士讚本土最強：可以出國了

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／新北報導

統一獅古林睿煬10日對戰富邦悍將僅投5局退場，不過只失1分仍拿下勝投。隊友勝騎士透露，今年已和許多人討論過，他很看好古林睿煬出國發展，「他現在就是屠殺中職，已經準備好面對更高層級，可以出國發展了。」

勝騎士今年時常向隊上年輕選手分享投球經驗，古林睿煬也時常向他討教，兩人還曾在休兵日相約一同練習。

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「我沒有想要引戰，不過說真的，以今年來看，古林睿煬確實是中職最厲害的本土投手。」勝騎士給予超高評價，並強調，「我沒有貶低其他投手，但今年看得出來，古林真的做了許多改變，也持續進化。」

勝騎士直言，古林睿煬今年在中職的表現堪稱屠殺等級，「我想他已經準備好面臨更高層級的挑戰，我想他辦得到，明年可以考慮到國外、日韓或是美國闖闖，我對他很有信心。」

今年是勝騎士來台第2個球季，他在上下半季的表現，有些許落差，不過目前12勝仍是聯盟第一。他表示，與去年相比，今年在上半季就做了很大的調整，下半季雖然有些不理想，不過還不需要刻意改變，「還是做自己該做的，按照過往的投球模式。」

勝騎士近一場先發是對中信兄弟，主投7局被敲6支安打，包括1轟，飆出9次三振，失掉3分責失，優質好投承擔敗投。下半季對戰到兄弟，勝騎士說，確實有感受到他們下半季變得更好，「不知道他們內部做了什麼調整，但看得出來，他們策略有改變，也收到很好的效果。」

▲統一獅隊洋將勝騎士。（圖／統一球團提供）