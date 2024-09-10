運動雲

>

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

記者王真魚／新北報導

富邦悍將外野手周佳樂4局下三振出局，轉身低頭罵了一聲髒話，主審江春緯當場將他驅逐出場，總教練陳金鋒上場抗議。鋒總賽後還原當時情況，「選手有講一些不好聽的話，要不要給他一個機會，不要這麼快判他出去。」

比賽進行到4局下，2出局三壘有人，周佳樂遭到三球三振，當下揮空吞K後，他也相當自責轉身回休息室時罵了一聲髒話。

據場邊工作人員指出，周佳樂是對著自己的球棒，罵了一聲響徹雲霄的國罵。沒想到因為這一個字遭到驅逐出場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被趕出場的周佳樂，當場愣住，滿臉問號。陳金鋒護子弟兵，上場向裁判爭論許久，最終也只能無奈退場，改由張冠廷頂替守外野。

陳金鋒賽後表示，周佳樂確實有講一些不好聽的話，但他並不是針對裁判，「那時有跟裁判說，他不是針對裁判，但是他說有注目到，他意思是他有往後（對視）。」

「我想小朋友也不敢對裁判，可能只是表現不好，情緒上有些控制不好。」陳金鋒替選手求情，「我跟裁判說，要不要給他一個機會，不要這麼快判他出去，當然裁判有裁判的堅持，他說，如果是這樣，那我下一個要怎麼判決，那我也說，這個是年輕人，表現不好，情緒控制不住，有些發洩的地方，能不能給他一個警告，大概是這樣。」

陳金鋒最後尊重判決，「他也不太會直接對裁判這樣，當然裁判有裁判的考量以及判決，我也尊重他，只是當下有跟他解釋我的想法，希望可以給他一個機會。」

事後有安慰周佳樂嗎？陳金鋒認為，他自己在場上也未做到本分，「那一顆是可以攻擊的球，不是靠裁判，也不是裁判的問題，你本身要去承擔那個狀況，你自己也沒打到，要想辦法解決，看怎麼去打那顆球，而不是發洩。裁判有裁判的工作，你的工作是你要怎麼去攻擊、掌握。」

「當然難免有誤判的時候，但你是選手，並不是裁判，不能自己做決定，控制自己能控制的，這是選手要學習的地方。」陳金鋒說。

悍將今天多次從古林睿煬手中擊出安打並攻佔得點圈，不過只靠一次暴投攻下唯一1分，終場1比9吞敗。

陳金鋒盼年輕選手藉由此戰提升經驗，「那當然啦，投手是古林，他是非常好的投手，也讓這些年輕人學會面對比較好的投手，一二軍的差別就是在這裡，要學習如何突破一軍的投手，二軍可能沒有強度這麼高的投手，要想辦法去突破。」

▲▼ 陳金鋒向主審理論 。（圖／富邦悍將提供）

▲陳金鋒向主審理論 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將陳金鋒主審驅逐出場中職周佳樂

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

周佳樂揮空吞K罵了一聲「X」竟被趕出場　鋒總也無奈

周佳樂揮空吞K罵了一聲「X」竟被趕出場　鋒總也無奈

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

熱門新聞

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

周佳樂揮空吞K罵了一聲「X」竟被趕出場　鋒總也無奈

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

讀者回應

﻿

熱門新聞

1私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉

2U23韓委危險滑壘大亂鬥！WBSC懲處

3周佳樂揮空吞K罵了一個字被趕出場

4「連水原一平都能賭贏」大谷穩拿MVP

5U23中國勝澳洲　首次參賽就晉級

最新新聞

1周佳樂罵主審髒話？鋒總還原當時

2統一獅終止4連敗　9比1大勝悍將

3劉基鴻連3季滿百場感謝教練信任

4劉基鴻回應稱讚　葉總：長打可觀

5劉基鴻開轟猛打賞　味全龍5比2勝台鋼雄鷹

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366