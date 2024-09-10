周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

記者王真魚／新北報導

富邦悍將外野手周佳樂4局下三振出局，轉身低頭罵了一聲髒話，主審江春緯當場將他驅逐出場，總教練陳金鋒上場抗議。鋒總賽後還原當時情況，「選手有講一些不好聽的話，要不要給他一個機會，不要這麼快判他出去。」

比賽進行到4局下，2出局三壘有人，周佳樂遭到三球三振，當下揮空吞K後，他也相當自責轉身回休息室時罵了一聲髒話。

據場邊工作人員指出，周佳樂是對著自己的球棒，罵了一聲響徹雲霄的國罵。沒想到因為這一個字遭到驅逐出場。

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被趕出場的周佳樂，當場愣住，滿臉問號。陳金鋒護子弟兵，上場向裁判爭論許久，最終也只能無奈退場，改由張冠廷頂替守外野。

陳金鋒賽後表示，周佳樂確實有講一些不好聽的話，但他並不是針對裁判，「那時有跟裁判說，他不是針對裁判，但是他說有注目到，他意思是他有往後（對視）。」

「我想小朋友也不敢對裁判，可能只是表現不好，情緒上有些控制不好。」陳金鋒替選手求情，「我跟裁判說，要不要給他一個機會，不要這麼快判他出去，當然裁判有裁判的堅持，他說，如果是這樣，那我下一個要怎麼判決，那我也說，這個是年輕人，表現不好，情緒控制不住，有些發洩的地方，能不能給他一個警告，大概是這樣。」

陳金鋒最後尊重判決，「他也不太會直接對裁判這樣，當然裁判有裁判的考量以及判決，我也尊重他，只是當下有跟他解釋我的想法，希望可以給他一個機會。」

事後有安慰周佳樂嗎？陳金鋒認為，他自己在場上也未做到本分，「那一顆是可以攻擊的球，不是靠裁判，也不是裁判的問題，你本身要去承擔那個狀況，你自己也沒打到，要想辦法解決，看怎麼去打那顆球，而不是發洩。裁判有裁判的工作，你的工作是你要怎麼去攻擊、掌握。」

「當然難免有誤判的時候，但你是選手，並不是裁判，不能自己做決定，控制自己能控制的，這是選手要學習的地方。」陳金鋒說。

悍將今天多次從古林睿煬手中擊出安打並攻佔得點圈，不過只靠一次暴投攻下唯一1分，終場1比9吞敗。

陳金鋒盼年輕選手藉由此戰提升經驗，「那當然啦，投手是古林，他是非常好的投手，也讓這些年輕人學會面對比較好的投手，一二軍的差別就是在這裡，要學習如何突破一軍的投手，二軍可能沒有強度這麼高的投手，要想辦法去突破。」

▲陳金鋒向主審理論 。（圖／富邦悍將提供）