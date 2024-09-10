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井端弘和已知徐若熙不打12強賽　在天母「遠端情蒐」古林睿煬

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽11月將在台灣開打，日本監督井端弘和10日抵台情蒐。他來到天母棒球場觀看台鋼與味全之戰，雖然古林睿煬正在新莊球場先發，但井端仍透過記者室的電視進行遠端情蒐。

▲▼12強賽日本監督井端弘和用電視觀看古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）

▲12強賽日本監督井端弘和用電視觀看古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）

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井端弘和在12強賽開打前，安排10日至13日的訪台行程，首站來到天母球場。他表示，「主要目的是要看幾位有可能會被中華隊選上的選手，還有台北大巨蛋。」

井端弘和日前接受日媒訪問時，特別點名古林睿煬、徐若熙是兩大必須注意的台灣投手，不過徐若熙可能因疲勞無法參賽。井端弘和表示，「知道這件事，球團之間有訊息說他是目前最厲害的選手。」

古林睿煬10日在新莊球場先發，井端弘和透露：「去年亞冠賽當監督時，已經現場看過古林，味全有很多好投手、捕手，尤其是中繼投手，所以希望可以看各式各樣的台灣好手。」受訪告一段落後，記者室電視剛好播放古林睿煬投球的轉播，他也停留在電視前觀看古林睿煬的投球。

針對場地部分，井端弘和表示，「對球場有幾個疑慮，像是燈光，不過剛剛看起來應該不會有影響，草皮也不錯。如果有風的話，可能會對打者有影響，但今天沒有風，還無法參考。」他未來也會去勘查台北大巨蛋，「想親眼看一下球場。巨人交流賽後，我有詢問過他們的使用感想，但還是想親自看看。」

奧運、經典賽等國際賽都奪冠，背負著國際賽壓力，井端表示，「每次比賽帶的選手不同，都有要贏的壓力，必須繼續學習，否則會被後來者居上。」井端目前已帶隊在亞冠賽、U15賽事中奪冠，確實有所收穫。他提到，「我學到了如何管理球隊，也體會到投手真的很重要。不管是U15還是U18，都有很多強投，台灣是很強勁的對手。」

關鍵字： 影音

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