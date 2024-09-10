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葉總解析劉基鴻的起伏與成長　「中華隊不錯的三壘手人選」　

▲▼劉基鴻、吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

▲劉基鴻。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆 / 台北報導

味全龍年輕三壘手劉基鴻10日即將達成滿百場出賽，雖然過程有所起伏，總教練葉君璋認為，他的成長大家看得見，也提到他是中華隊不錯的三壘手人選。

葉君璋指出，劉基鴻的表現起伏是正常現象，「以他的年紀及資歷來看，有時好、有時不好都是正常狀況。」由於他不會有下二軍調整的情況，所以大家自然可以看見他的成長過程，「從第一場狀況好、不好、再不好，突然又變好，這種起伏很正常。」

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即使在打擊狀況不佳時，劉基鴻仍然能夠為球隊做出貢獻。葉君璋強調，「不管好或不好，基鴻都會在打線上。就算打不好，他的守備也能幫助球隊。」葉君璋特別讚賞劉基鴻的防守能力，「去年守備就不錯，今年更加穩定。從隊內記錄來看，他去年起守備範圍在聯盟是數一數二的。」

談到劉基鴻的長打能力，雖然去年16轟，今年目前只有6轟，葉君璋樂觀看待，「6轟與16轟，數字上看似很遠，實際上並不遠。」他解釋道，「以基鴻的擊球距離來看，是從守備範圍到全壘打牆外一點點，所以會有很多球打到牆角。並非要給他壓力，不過再過兩年，他應該就能穩定產出全壘打。」

劉基鴻2021年菜鳥球季89場出賽，隔年起105場、119場，今年即將滿百場。葉總說，「選他時就期待能有這樣的出賽表現，也抱持希望，但不確定他能不能做到。而他真的做到了。」

是否有機會入選12強中華隊？葉總表示，「國內有很多三壘手表現不錯，但右打比較少，劉基鴻是一個滿不錯的人選。」

關鍵字： 味全龍劉基鴻葉君璋百場出賽打擊能力

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