井端弘和為12強來台情蒐　點名中職2大強投古林睿煬、徐若熙

▲統一獅古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

實習記者李立祥／綜合報導

根據日媒《產經體育》報導，侍日本武士隊監督井端弘和為了「世界棒球12強賽」積極進行準備，將在10月13日到台灣蒐集情報，特別點名中職2大強投古林睿煬、徐若熙。

報導中提到統一獅24歲右投古林睿煬，最快球速157公里，去年亞冠賽對日本表現出色，直至6局才被攻破。本季的成績也相當亮眼，8勝2敗、防禦率1.55以及132次三振，是中華職棒的頂尖投手。

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23歲的味全龍投手徐若熙也被視為潛在威脅，同樣擁有最快157公里的球速，雖然去年沒有參加亞冠賽，但也被視為強勁的對手。監督井端弘和表示，「去年對我們的投手表現很好，我知道味全龍還有更好的投手。我必須看看他的狀態如何，而且近年來，中繼投手也越來越年輕、球速越來越快，我們無法忽視這些情報。」

井端弘和表示，「雖然不知道他們是否會在我情蒐時出賽，但那邊有我認識的人，應該比我更了解他們的狀況，那裡還有一些日籍的教練，所以我希望能藉此多了解他們的狀況。」

49歲的井端弘和曾帶領日本奪下U15世界冠軍，他也表示這段經歷讓他學到國際賽的挑戰性，因此這次的12強賽，他將採取更謹慎的態度來應對。

▲味全龍投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）