世界球王舍夫勒聯邦高球奪冠　伍茲之後18年再有美巡賽單季8勝

▲世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）聯邦快遞盃巡迴錦標賽奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

男子高爾夫世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）今（2日）在聯邦快遞盃巡迴錦標賽奪冠，贏下2500萬美元（約新台幣8億）的獎金，同時成為2006年老虎伍茲（Tiger Woods）後，再度有選手美巡賽單季拿下8勝。

舍夫勒最後一輪曾領先多達7桿，但在第7洞和第8洞接連失誤吞下「柏忌」，讓他的領先優勢縮小到只剩2桿。但舍夫勒在第9洞重新穩定，成功拿下小鳥，之後更連續拿下2個小鳥，最終以低於標準桿4桿的67桿結束比賽，奪下聯邦快遞盃巡迴錦標賽冠軍，賽後舍夫勒表示，「我只是盡力打出好球，剛好今年我能多次做到。」

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28歲的舍夫勒本季19場比賽中僅有3次未能進入前10名，並獲得7個PGA巡迴賽冠軍，賽季總收入接近6230萬美元（約新台幣19.9億），同時他單季贏下包括名人賽、錦標賽、奧運金牌、巡迴錦標賽在內的8勝，成為2006年老虎伍茲後，再度有選手繳出如此優秀的賽季。

北愛爾蘭前球王麥克羅伊（Rory McIlroy）表示，「我們回顧2024年，很顯然這是近年來看過個人表現最出色的一年。」澳洲名將，同時也是前球王的史考特（Adam Scott）則表示，舍夫勒的穩定性讓他在這一代的選手中特別突出，「我認為這與老虎伍茲那些偉大賽季不相上下，在目前的環境下，要像舍夫勒這樣脫穎而出是非常困難的。」