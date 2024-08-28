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許皓程正式接任戰神總教練　「榮譽帶」文字讓隊長林宜輝笑了

▲▼戰神正式將許皓程扶正為總教練。（圖／台北台新戰神提供）

▲戰神正式將許皓程扶正為總教練，隊長林宜輝送上祝賀小禮物。（圖／台北台新戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神今(28)日正式將代理總教練許皓程「扶正」，總經理林祐廷表示，許皓程上季危受命代理總教練就率隊打進總冠軍賽，「團隊的好表現有目共睹，是總教練的不二人選。」並為許皓程披上榮譽肩帶，背面還印著「不哭不哭眼淚是珍珠」，隊長林宜輝笑說，「這句真的太有畫面。」

許皓程執教生涯始於2017年擔任ABL寶島夢想家總教練，先後曾任PLG新北國王助理教練、瓊斯盃中華白隊總教練，上賽季中臨危受命接任戰神代理總教練，執教首場即取勝終止連敗，而後更以下剋上闖進總冠軍賽。

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▲▼戰神正式將許皓程扶正為總教練。（圖／台北台新戰神提供）

▲戰神正式將許皓程扶正為總教練。（圖／台北台新戰神提供，下同）

真除為總教練，許皓程平常心看待，「心境上沒有太大不同，但需要兼顧面向更多，感受到責任更重大。」面對新賽季，總教練許皓程肯定團隊的調整狀況，「從7月初收假回來至今，慢慢步上軌道，接著也有交流賽，感覺大家心態上已進入備戰狀態。」他也期盼團隊能持續展現拚戰精神，目標直指總冠軍。

許皓程正式升任總教練這天，由總經理林祐廷為他披上榮譽肩帶，正面文字「有話想說請找戰神許總」，呼應他一直以來強調溝通的帶兵風格。許皓程認為，「從上到下，建立完善的溝通管道，有任何問題都能夠隨時反映，彼此交流，確保彼此是往一致的方向前進，團隊才能更進步。」

▲▼戰神正式將許皓程扶正為總教練。（圖／台北台新戰神提供）

而背面文字「不哭不哭眼淚是珍珠」，則是回顧上賽季冠軍賽失利受訪時，他談起帶隊心路歷程，不禁流下男兒淚的經典時刻，戰神隊長林宜輝笑說，「這句真的太有畫面。」

林宜輝也代表送上祝賀小禮「紅色白板筆」，「上賽季連勝的時候，呆哥都使用同一支白板筆，應該快要寫到沒水了，新賽季送上一支新的，希望續寫勝利。」打開禮物的總教練許皓程開玩笑說，「我還以為是高級筆耶，怎麼不是萬寶龍。」

▲▼戰神正式將許皓程扶正為總教練。（圖／台北台新戰神提供）

戰神將於9月3日正式開訓，本土球員將全員到齊，9月份也將與韓國職籃KBL的4支球團水原KT音速彈、昌原LG獵鷹隊、安養正官庄赤紅火箭及高陽索諾天空槍手進行交流賽。

台新育樂總經理林祐廷表示，「能有機會與國外球隊交流是相當難得的經驗，除了驗收團隊訓練成果外，也能持續磨練團隊默契，為即將到來的開季做足準備。」

關鍵字： TPBL台北台新戰神許皓程林宜輝

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