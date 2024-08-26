蟻人稱喬丹是過去唯一有技巧球員　魔術強森：不回沒拿過冠軍的人

"I never respond to a guy who's never won a championship... He didn't win a college championship, I don't even know if he won a high school championship."



Magic Johnson didn't hold back while responding to Anthony Edwards' comments



(via https://t.co/gnCFAy8D5B / IG) pic.twitter.com/8KUrvm4vZw — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 25, 2024

記者游郁香／綜合報導

今夏贏得個人首面奧運金牌的灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)，近日接受《華爾街日報》訪問時直言，「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)是過去時代唯一「有技巧」的球員，此話一出立刻引起熱議，曾拿下5座NBA總冠軍的湖人傳奇魔術強森(Magic Johnson)回嗆，「我不回應從未贏過冠軍的人。」

23歲的「蟻人」艾德華茲是NBA新生代人氣球星，他的彈跳力驚人，球風極具感染力，今年季後賽期間開始有球迷稱呼他是「喬丹兒子」，連喬丹本人都認證兩人確實有相似之處。

艾德華茲近日接受《華爾街日報》記者弗洛斯海姆(Lane Florsheim)訪問時直言，「他們說以前比現在更艱難，但我不認為那時有人有技巧，喬丹是唯一真正有技巧的人。」這番言論立刻惹毛過往的前輩們，湖人傳奇魔術強森就是其中之一。

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▲灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森告訴《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)，「我不回應一個從未贏過冠軍的人。他沒贏過大學冠軍，我甚至不知道他是否拿過高中冠軍。」

愛德華茲2018年就讀聖靈預備學校時拿過喬治亞州冠軍，不過他2020年以選秀狀元之姿進入NBA後，4季僅1季突破季後賽首輪，還未在最高殿堂取得成功。

魔術強森則是傳奇控衛，他曾幫助湖人豪取5座NBA總冠軍，3度獲頒FMVP，他大學時期也曾帶領密歇根州立大學贏得1979年NCAA冠軍，在決賽擊敗當時就讀印第安納州立大學的傳奇「大鳥」伯德(Larry Bird)。

▲艾德華茲今夏幫助美國男籃奪金。（圖／達志影像／美聯社）