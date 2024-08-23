運動雲

>

戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎強忍雙膝傷勢拚戰巴黎奧運，經過2周短暫休養後，就出征超級750系列日本公開賽，她雙膝依舊纏著繃帶，左膝還套上護膝，今(23)日8強賽首局一度又傷到左膝，她坐在場邊神情痛苦，讓球迷看了好心疼，批評世界羽聯(BWF)的「罰款制度」。

根據BWF的規定，單打世界前15名、雙打前10名的選手，不得缺席超級750系列以上的賽事，否則就要被罰5000美元(約16萬台幣)，世界第4的戴資穎儘管雙膝傷勢未癒，也只能硬著頭皮參加本周的日本賽，她今日8強賽對上地主選手仁平菜月，首局一次救球過程又傷到左膝。

▲▼台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供，下同）

小戴神情痛苦按著左膝坐在場邊，把護膝解開嘗試伸展，簡單治療後就得繼續上場比賽，BWF將這段影片放上官方社群媒體並寫道，「傳送療癒的能量和愛」附上3顆繃帶愛心，球迷看了好心疼，「瞬間加油喊不出口，希望小戴健康完賽就好！」

也有人批評道，「不就是BWF把賽程設計這麼密集，不打還要罰錢，選手受傷了還在那邊傳愛心，不如把賽程改一改比這發文有幫助多了。」

▲▼台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供）

超級750系列日本賽是小戴今年參加的第5個世界巡迴賽，由於南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲和遭逢嚴重膝傷的西班牙名將馬琳都缺席，世界第4的小戴榮膺女單頭號種子，她明(24)日4強賽的對手已出爐，是泰國好手布莎南(Busanan Ongbamrungphan)。

小戴生涯對布莎南保有17勝3敗的優勢，且正處於對戰15連勝，自2014年後就沒輸給對方過，堪稱是布莎南的「天敵」。

▲▼台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供）

關鍵字： BWF戴資穎日本公開賽羽球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

快訊／余利亞清壘長打　U15中華複賽首戰6比5逆轉日本

快訊／余利亞清壘長打　U15中華複賽首戰6比5逆轉日本

快訊／周天成直落2挺進日本賽4強　讓小9歲對手累到躺地

快訊／周天成直落2挺進日本賽4強　讓小9歲對手累到躺地

大谷翔平「40-40」聽牌！盜壘較有難度？　各隊強肩捕手嚴防

大谷翔平「40-40」聽牌！盜壘較有難度？　各隊強肩捕手嚴防

感謝陳柏清幫台鋼止敗　洪總看魔鷹首盜：心血來潮

感謝陳柏清幫台鋼止敗　洪總看魔鷹首盜：心血來潮

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

張育成站背後「特別自在」　江少慶復出首戰很滿意

張育成站背後「特別自在」　江少慶復出首戰很滿意

林泓育開轟包辦4打點　樂天8比4打敗味全勇奪6連勝

林泓育開轟包辦4打點　樂天8比4打敗味全勇奪6連勝

熱門新聞

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

快訊／余利亞清壘長打　U15中華複賽首戰6比5逆轉日本

快訊／周天成直落2挺進日本賽4強　讓小9歲對手累到躺地

大谷翔平「40-40」聽牌！盜壘較有難度？　各隊強肩捕手嚴防

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎2比0橫掃晉級日本賽4強

2鍾欣凌與胡智爲相認：弟終於找到你了

3假的！老虎駁斥李灝宇本季報銷傳聞

4余利亞清壘打　U15中華逆轉日本

5周天成直落2挺進日本賽4強

最新新聞

1戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼

2周天成直落2挺進日本賽4強

3味全張祐嘉腹肌、小龍女比基尼登場！

4日籍名投大谷想打奧運：應由業餘選手參賽

5「高砲塔」揚科維奇圓夢重返夢想家

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

「回來後就知道成績會被放大」　張育成回擊酸民：謝謝你們關注

金門之子李洋為統一獅開球　搭車繞場送簽名球粉絲超嗨

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366