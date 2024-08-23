戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎強忍雙膝傷勢拚戰巴黎奧運，經過2周短暫休養後，就出征超級750系列日本公開賽，她雙膝依舊纏著繃帶，左膝還套上護膝，今(23)日8強賽首局一度又傷到左膝，她坐在場邊神情痛苦，讓球迷看了好心疼，批評世界羽聯(BWF)的「罰款制度」。

根據BWF的規定，單打世界前15名、雙打前10名的選手，不得缺席超級750系列以上的賽事，否則就要被罰5000美元(約16萬台幣)，世界第4的戴資穎儘管雙膝傷勢未癒，也只能硬著頭皮參加本周的日本賽，她今日8強賽對上地主選手仁平菜月，首局一次救球過程又傷到左膝。

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▲台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供，下同）

小戴神情痛苦按著左膝坐在場邊，把護膝解開嘗試伸展，簡單治療後就得繼續上場比賽，BWF將這段影片放上官方社群媒體並寫道，「傳送療癒的能量和愛」附上3顆繃帶愛心，球迷看了好心疼，「瞬間加油喊不出口，希望小戴健康完賽就好！」

也有人批評道，「不就是BWF把賽程設計這麼密集，不打還要罰錢，選手受傷了還在那邊傳愛心，不如把賽程改一改比這發文有幫助多了。」

超級750系列日本賽是小戴今年參加的第5個世界巡迴賽，由於南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲和遭逢嚴重膝傷的西班牙名將馬琳都缺席，世界第4的小戴榮膺女單頭號種子，她明(24)日4強賽的對手已出爐，是泰國好手布莎南(Busanan Ongbamrungphan)。

小戴生涯對布莎南保有17勝3敗的優勢，且正處於對戰15連勝，自2014年後就沒輸給對方過，堪稱是布莎南的「天敵」。