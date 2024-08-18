張育成生日許願球隊一直贏！坦言打得掙扎盼盡快回穩

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將張育成今過29歲生日，一早到球場便收到許多祝福，不過他本人認為，29歲「逢9」」低調過就好，生日願望是希望球隊能一直贏球，「這樣就夠了！」

過去在美國打球，張育成笑說，自己有多久沒在台灣過年，就有多久沒有在台灣過生日，「一樣都在打球啦，但我老婆比較有儀式感，很愛過節日，有送禮物給我，很開心。」

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除了老婆精心準備的禮物，張育成也有收到兒子、女兒的祝賀，「我回他們一個kiss！」不過是29歲生日，他希望逢「9」低調過，笑稱怕自己太衰。

張育成加入悍將後，近期陷入低潮，出賽20場、14支安打，包括4轟，表現不如外界所期待。他坦言，最近打得有些掙扎，「這是我自己的問題，尤其在球隊有得分機會的時候，我可能會比較緊張，會想比較多。」

不過張育成獲得四壞球保送多達18次，另有2次觸身球，是否有感受到對方投手投得比較閃躲？他說，「主要是我自己狀況也沒有很好，上場後怕打到壞球，希望可以把球看得更清楚一點。」

張育成直呼，「我現在狀況沒有很好，他們隨便投，應該都能夠把我處理掉。」記者開玩笑說，還是生日願望是希望投手都直球對決？他笑回，「對，希望是如此，哈哈哈。」

儘管面對近期低潮，張育成仍微笑以對，如同過往旅美戰友吉力吉撈·鞏冠所說：「要做最棒的自己。」對此，他認同表示，「當然呀，我們都是正能量的人，我自己也是比較活潑快樂的人，自己做自己最重要，還是要想辦法調整。」