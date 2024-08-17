葉總看銳歐就像味全的哆啦A夢　領先悍將5分差登板有原因

▲味全龍隊洋將銳歐。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍最受重用的洋投銳歐前一戰在領先5分情況下登板，受到球迷熱議，總教練葉君璋表示，「因為他第8局就準備了，所以讓他投。」

銳歐目前出賽44場，全聯盟僅次於富邦悍將終結者富藍戈的46場，累計20場中繼成功，是味全龍牛棚不可或缺的角色。

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銳歐來到台灣後相當融入球隊，也把哆啦A夢與台灣著名的101大樓、中正紀念堂等景點刺青在自己身上。被問及銳歐在味全的角色是否就像哆啦A夢？味全龍總教練笑說，「對欸！要他幹嘛就幹嘛。」

味全龍17日火力全開，與悍將拉開至6比1領先，9局上仍看到銳歐登上投手丘。葉總解釋，「因為他第八局就準備，跟投手教練討論後，還是讓他上去，因為接下來4場都也不會都投，球隊有自己的公式，我們按照公式運作。」

銳歐不管在任何情況都能展現壓制力，葉總說，「沒打過他的球，也不知道他的球威力在哪，不過應該投球跟頭腦的想法是滿一致的，捕手配球，想要讓打者有什麼的反應，他想要做的事都做得到。」

雖然曾讓銳歐嘗試兩場先發，也知道他心裡應該想要先發，不過葉總坦言，「讓他中繼應該對球隊最有幫助。」