李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

▲李洋 。（圖／牧德科技提供）

體育中心／綜合報導

兩屆奧運羽球男雙金牌李洋，去年下半季由於與原球團土地銀行結束合約，球衣胸前曾短暫空白，失去主要贊助商的他，不諱言內心還是會慌，但這缺口，長期贊助單位之一、牧德科技很快在幾個月後補上。

「不管在我高峰或低谷時，牧德科技一直在身邊支持著我，陪伴我走過這些風雨，他們真的像家人一樣。」李洋非常感激牧德長年支持，更在他與球團分手後主動成為主贊助，填補空白，「我自己學商的，很清楚，企業要贊助運動員，一定會深思熟慮，評估運動員形象，個人魅力，以及最重要的成績，還有與企業品牌的媒合關係。說真的，牧德本身是科技業上市公司，並沒有跟體育運動有直接關係。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他回想起2018年，學長蔡政羽那時擔任代理發言人，由於董事長跟總經理喜愛打羽球，居中牽線，開啟贊助緣分，「他們真的是很照顧運動員的企業。」而去年七月，李洋與搭擋王齊麟的世界排名跌至20名，這是他們東京奧運奪金後的最低點，李洋那時面臨談約，自身籌碼確實不如以往。最後選擇與球團分手，他曾自我調侃變成國內第一位羽球運動自由球員，但這決定換來外界一片罵聲。

「後來是牧德盃前，汪博(董事長汪光夏)、陳總(總經理陳復生)跟學 長(公關室主任蔡政羽)，他們主動問我，問我怎麼沒說這事，之後很快迅速補上，原本空窗好一陣子的時間，所以真的很感動，自己知道，這幾年成績沒有很好，真的很感恩。」李洋表示去年疫情後才剛復甦，經濟沒有這麼景氣情況下，牧德願意繼續伸出援手，甚至加大力度，對即將退休的他來說，內心充滿無限感激。

牧德是國內少數晉用體育績優生的企業，公司將近三百名員工，羽 球或籃球等專長的體育績優生大概十多位，占比約5%，擔綱研發、 業務、客戶服務、生產與行政等部門。體育績優生相較一般大專 生，更堅持不放棄，並擁有體育運動的團隊合作特質。

「若企業能 幫助體育人找到未來就業新方向，就能使更多家長敢於放手讓小孩 投入體育專業，這樣會有更多有運動天賦、對體育熱忱的孩子加入 選手的行列，成為下一個為國爭光的明日之星，這將是個正向循 環。」這是牧德科技一直以來的期待。

李洋讚許牧德的拋磚引玉，「這會讓更多運動員堅持投入運動行業，或是讓更多一般人願意投入體育運動這件事。」他舉例以羽球運動員生態，未來通常選擇教球或當教練，有的甚至離開，但沒法成功轉型。

他覺得運動員本身也要爭氣，「運動員不該只是會運動，不然就永遠只能困在體育運動這條路上，不該自己設限了自己，運動應該是增加我們的選擇，去突破。再來企業給出機會時，我們才有辦法把握住，很感謝這些企業投入，讓我們運動員多了選擇，更多不同領域的挑戰。」

李洋與牧德間更有段不可思議的巧合，他笑說，「2021年泰國出發 前，有去牧德打球，結果15連勝。上屆東京奧運出發前，也是去那 邊打球，結果金牌。今年湯優盃也去了牧德，結果得了臺灣史上第 一面湯優盃男團季軍。然後這屆奧運前，也有去牧德打球，結果不 得了，當然不是次次成功，可是確實這四次，都有去牧德，跟董事 長和總經理打球，董事長也都為我祝福禱告。」

他開玩笑說像是到牧德祈求好願，非常靈驗的福地，「對我來講真的很開心，因為看到汪博、陳總他們在羽球場上揮灑汗水，他們這麼熱愛羽球，對我們羽球運動員來講，真的是件很開心的事情，原來我們羽球運動，對很多人來說是很有魅力。」

這將是兩屆奧運奪金後，李洋首次在台灣的公開活動，他強調一定要獻給牧德盃，不只為了推廣羽球，更抱持感恩回饋的心，「不論我成績輝煌時，以及備受質疑時，牧德真的不離不棄，對運動員來說，真的是非常感動。畢竟輸贏本來就不是我們能夠完全決定，我們只能做好自己，決定上場的態度，很謝謝牧德一直陪伴在身邊，一直鼓勵著我，勇往直前，向前衝。」