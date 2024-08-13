古林睿煬化身小粉絲接機　陳念琴心繫林安可？

▲古林睿煬化身小粉絲，歡迎陳念琴歸國 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

巴黎奧運中華隊「拳擊女王」陳念琴今早抵達國門，統一獅投手古林睿煬化身小粉絲低調現身機場接機。兩人日前透過社群相約球場相見，獅迷則期待「超E」的念琴教教林安可跳舞，對此陳念琴笑回，「我應該會被他用到很尷尬！」

陳念琴在奧運的賽事，古林睿煬都沒錯過，半夜會設鬧鐘起床為她應援，今天低調現身機場接機，因為怕被模糊焦點，遠遠躲在樓上，一直到人潮散去才拍照，兩人也留下可愛的勾手合影。

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陳念琴透露，因為都是同一家經紀公司，很常和古林一起出席活動，「在高雄的時候，也有去球場看球，他是很優秀的選手。」日前她分享在球場的合照，為準備先發的古林睿煬跨時差加油。古林睿煬轉發回應，看完陳念琴的比賽直接愛上，期待有機會主場相見。

陳念琴強調，古林的場必須支持，另外點名林安可，要他也加油，還放上兩眼愛心符號。

不忘提及林安可，陳念琴表示，兩人其實也是同個運動品牌的簽約選手，先前亞運結束後曾有一些交流，「那時看比賽時有遇到，他還特別拉我下去拍照，我覺得滿開心的。」

這一次賽前，林安可同樣有錄影片為她加油，陳念琴露出燦爛笑容，「滿滿的能量啦！謝謝他們願意接受我這個E人！」

陳念琴在奧運冠軍公園曾小秀一段舞步，台灣霹靂舞好手孫振下方留言，邀請她下次參賽。還有球迷「敲碗」要她傳授林安可幾招，對此她笑稱，「我覺得我應該會被他用到很尷尬。」

被問到有被林安可的帥氣吸引嗎？陳念琴想了想，不好意思地說，「好啦，他是挺帥的，我就覺得他白白的，然後很可愛、很可愛又很I，身為大姐姐就要幫他E起來。」

話鋒一轉，陳念琴突然想起明明兩人同歲，「他才小我9天而已，5月19日！」現場驚呼連連，覺得生日的日期都記得「太扯」，她也害羞笑回，「哇這樣太明顯了嗎？那麽喜歡安可，但我沒有買安可的禮物？哈哈哈。」

事實上，陳念琴一直都很關注中職，在出發奧運之前，曾受富邦悍將邀請開球，同時是她第3度為中職開球，如今光榮歸國後，預計會再有中職球團邀請她擔任開球嘉賓。

▲古林睿煬與陳念琴社群互動，球迷敲碗想看念琴教林安可跳舞 。（圖／截自古林睿煬官方粉絲threads）