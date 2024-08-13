運動雲

>

古林睿煬化身小粉絲接機　陳念琴心繫林安可？

▲▼ 古林睿煬、陳念琴 。（圖／記者王真魚攝）

▲古林睿煬化身小粉絲，歡迎陳念琴歸國          。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

巴黎奧運中華隊「拳擊女王」陳念琴今早抵達國門，統一獅投手古林睿煬化身小粉絲低調現身機場接機。兩人日前透過社群相約球場相見，獅迷則期待「超E」的念琴教教林安可跳舞，對此陳念琴笑回，「我應該會被他用到很尷尬！」

陳念琴在奧運的賽事，古林睿煬都沒錯過，半夜會設鬧鐘起床為她應援，今天低調現身機場接機，因為怕被模糊焦點，遠遠躲在樓上，一直到人潮散去才拍照，兩人也留下可愛的勾手合影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳念琴透露，因為都是同一家經紀公司，很常和古林一起出席活動，「在高雄的時候，也有去球場看球，他是很優秀的選手。」日前她分享在球場的合照，為準備先發的古林睿煬跨時差加油。古林睿煬轉發回應，看完陳念琴的比賽直接愛上，期待有機會主場相見。

陳念琴強調，古林的場必須支持，另外點名林安可，要他也加油，還放上兩眼愛心符號。

不忘提及林安可，陳念琴表示，兩人其實也是同個運動品牌的簽約選手，先前亞運結束後曾有一些交流，「那時看比賽時有遇到，他還特別拉我下去拍照，我覺得滿開心的。」

這一次賽前，林安可同樣有錄影片為她加油，陳念琴露出燦爛笑容，「滿滿的能量啦！謝謝他們願意接受我這個E人！」

陳念琴在奧運冠軍公園曾小秀一段舞步，台灣霹靂舞好手孫振下方留言，邀請她下次參賽。還有球迷「敲碗」要她傳授林安可幾招，對此她笑稱，「我覺得我應該會被他用到很尷尬。」

被問到有被林安可的帥氣吸引嗎？陳念琴想了想，不好意思地說，「好啦，他是挺帥的，我就覺得他白白的，然後很可愛、很可愛又很I，身為大姐姐就要幫他E起來。」

話鋒一轉，陳念琴突然想起明明兩人同歲，「他才小我9天而已，5月19日！」現場驚呼連連，覺得生日的日期都記得「太扯」，她也害羞笑回，「哇這樣太明顯了嗎？那麽喜歡安可，但我沒有買安可的禮物？哈哈哈。」

事實上，陳念琴一直都很關注中職，在出發奧運之前，曾受富邦悍將邀請開球，同時是她第3度為中職開球，如今光榮歸國後，預計會再有中職球團邀請她擔任開球嘉賓。

▲▼ 。

▲古林睿煬與陳念琴社群互動，球迷敲碗想看念琴教林安可跳舞 。（圖／截自古林睿煬官方粉絲threads）

關鍵字： 2024奧運2024奧運國際2024奧運拳擊陳念琴林安可古林睿煬

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

媽媽來接機！準備最愛的珍奶　林郁婷回家最想「它」

媽媽來接機！準備最愛的珍奶　林郁婷回家最想「它」

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

熱門新聞

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣女兒回家了！林郁婷新身份揭曉

2陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

3林郁婷眼睛不舒服　母：應是時差跟長途飛行影響

4即／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

5奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

最新新聞

1嘉義市球場遭雷擊　大螢幕受損

2催生「北卦山南半線棒球賽」　頂新和德捐50萬

3李洋退土銀被罵翻　多虧牧德陪伴

4古林睿煬接機　陳念琴心繫林安可？

5土耳其大叔淡定奪銀　賽後親曝「真實心境」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

打擊教練告知規則才放心　吉力吉撈談爭議滿貫彈

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366