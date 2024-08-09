郭婞淳摘銅牌！還有林郁婷金牌戰　奧運國光獎金超過1億元

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

在「舉重女神」郭婞淳昨天奪下銅牌後，目前台灣巴黎奧運代表團有1金5銅，依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，將會發出9240萬元，加上林郁婷打進金牌戰，本屆奧運將會發出超過1億元的獎金。

依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，金牌獎金2000萬元、銀牌獎金700萬元、銅牌獎金500萬元，選手可選擇一次領或是終身月領，金、銀、銅的月領金額依序是12.5萬元、3.8萬元、2.4萬元。另外，第4名可領300萬元、第5、6名150萬元，第7、8名則是90萬元，8強止步則以第5名計算。

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目前代表團有羽球男雙李洋、王齊麟奪得金牌，射擊李孟遠、拳擊吳詩儀與陳念琴、體操唐嘉鴻、舉重郭婞淳拿到銅牌。

楊勇緯柔道第7名，以及射箭男團及女團、網球女雙、桌球男團及混團、桌球女子單打鄭怡靜、男子桌球單打林昀儒都是8強，都有獎金。

「亞洲貓王」唐嘉鴻奪銅除了原本的500萬元獎金，因體操是3大主流項目之一，獎金將加碼1.5倍變成750萬元。

目前代表團已約要發出9240萬元獎金，而林郁婷將於11日凌晨3點30分打金牌戰，金牌獎金2000萬、銀牌獎金700萬，加上去的話，確定本屆奧運會發出超過1億元的獎金。

此外，不僅選手有獎金，奧運前8名選手及團隊的教練也都有獎金，金牌500萬、銀牌300萬、銅牌200萬、第4名100萬、第5及6名是50萬、第7跟8名是30萬。

▲台灣女拳王林郁婷。（圖／路透）