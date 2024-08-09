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碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

▲▼ 碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳，莊智淵解答正確吃法！。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳，莊智淵解答正確吃法。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

「桌球教父」莊智淵與愛徒「柚子」高承睿在本次巴黎奧運桌球男團16強比賽，被轉播拍到莊智淵比手畫腳，在跟高承睿講解戰術，搭配生動的表情，被做成「皮蛋豆腐要攪開」迷因哏圖在網路上瘋傳。今下午莊智淵返回高雄後受訪，被問到吃皮蛋豆腐是哪一派？他笑著解答說「會切一半加醬油」，但看完哏圖後，下次會試試看。

莊智淵與林昀儒、高承睿在本屆奧運組成中華桌球男團，比賽過程被導播拍到，莊智淵在空檔休息時間，激動地跟高承睿講話，比手畫腳還配上表情，而高承睿如同乖巧的小孩一樣，一邊聽一邊點頭，兩人的表情形成強烈對比，就像是「爸爸在唸兒子」一樣。

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這段生動互動還被製作成各種哏圖在網路上瘋傳，搭配字幕講解「柚子我跟你說，皮蛋豆腐就是要攪開，用湯匙切下去」、「要攪，記得要攪」，笑翻大票網友。

▲▼中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲莊智淵（左）、高承睿（右）。（圖／達志影像／美聯社）

結束奧運賽事後，莊智淵今天下午返回高雄，沒有比賽的壓力後輕鬆受訪，也跟前來迎接的市長陳其邁分享當下狀況說，在現場都很緊張，看承睿緊張，他也很緊張，因為暫停只有一分鐘而已，怕很亂就要趕快講，所以就投入當下，其他就不管了。被問到「皮蛋會拌開來？」他則笑說，他是會切一半加醬油，但看完哏圖以後，下次會嘗試看看。

至於這次培養出愛徒「柚子」，他也發揮冷面笑匠的威力說，「以後還會有鳳梨、蘋果，還有西瓜，這些都是台灣名產，希望可以讓大家知道台灣農產的厲害，是水果之王」。

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