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林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆

▲台灣女拳王林郁婷5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）。（圖／路透）

▲台灣女拳王林郁婷5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷擊敗土耳其卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）闖進金牌戰，對手比出「雙X」挑釁手勢。泰國女拳手素萬那彭（Janjaem Suwannapheng），4強戰敗給同樣陷入性別風波的阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）後，賽後放上合照展現運動家精神，風度高下立判。

素萬那彭在4強賽以0比5遭完封，最終拿下銅牌。她在賽後受訪時稱讚克莉芙，「她是個女人，她很強。」隨後在IG寫下，「今天我已經完成了艱苦的工作，能夠帶著銅牌回到泰國，我感到非常高興。我非常感謝大家給我的巨大支持，謝謝大家！」

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除了場上較勁的照片，她也在貼文中附上兩人賽後合照。運動家精神贏得大家的尊敬。許多來自阿爾及利亞的支持者在留言中感謝她的尊重。

素萬那彭從未在賽前或賽後提及任何關於克莉芙的爭議，贏得大家的尊重，大讚：「你是真正的運動員！不像其他人那樣使用骯髒的手段或散布謠言。繼續保持出色的表現，那些上勾拳非常到位！來自阿爾及利亞的愛，恭喜你獲得銅牌。」

也有人表示，「你在場上公平競爭及尊重對手，我們愛你」、「感謝你的運動家精神！」

反觀在4強戰被我國好手林郁婷擊敗的卡拉曼，輸掉比賽後比出代表女性染色體的「雙X」手勢，頗有挑釁意味。兩人風度高下立判。

林郁婷是台灣史上首位闖進奧運拳擊項目金牌戰的選手。對於對方比出挑釁手勢，她仍展現風度，「謝謝她跟我一起在場上打出一個這麼好的比賽，讓全世界人看！」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運拳擊林郁婷卡拉曼

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