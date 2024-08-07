陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

▲「抗癌女拳王」陳念琴奪銅，台灣本屆第5面獎牌入袋 。（圖／中華奧會提供）
記者游郁香／綜合報導
台灣「抗癌女拳王」陳念琴今(7)日在66公斤級賽事止步4強，雖無緣爭金仍有銅牌進帳，中華代表團本屆巴黎奧運第5面獎牌入袋。依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，陳念琴可獲得500萬元獎金，若以奪牌選手都「一次領完」獎金來計算，目前發出的獎金已高達8740萬元。
依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，金牌獎金2000萬元、銀牌獎金700萬元、銅牌獎金500萬元，選手可選擇一次領或是終身月領，金、銀、銅的月領金額依序是12.5萬元、3.8萬元、2.4萬元。另外，第4名可領300萬元、第5、6名150萬元，第7、8名則是90萬元，8強止步則以第5名計算。
▲「抗癌女拳王」陳念琴奪銅，台灣本屆第5面獎牌入袋 。（圖／中華奧會提供）
中華代表團本屆「正式入袋」的獎牌為5面，李孟遠奪男子定向飛靶銅牌、吳詩儀拿女子拳擊60公斤級銅牌、麟洋配摘羽球男雙金牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻收穫男子單槓銅牌，拳擊女將陳念琴今日也鍍銅。「台灣女拳王」林郁婷闖進4強保銅，不過她明(8)日凌晨還有望爭金牌戰門票，獎牌成色未定。
值得一提的是，「亞洲貓王」唐嘉鴻奪銅除了原本的500萬元獎金，因體操是3大主流項目之一，獎金將加碼1.5倍變成750萬元。若以奪牌選手都「一次領完」獎金來計算，目前確定發出的獎金已高達8740萬元。
上屆東京奧運，中華代表團囊括2金4銀6銅，締造史上最佳成績，發出2億855萬元的國光獎金。本屆巴黎奧運加上林郁婷還未確定顏色的獎牌，則累計了6面，已正式超越2004年雅典奧運、2016年里約奧運的5面，創下我國奧運史上「次佳」成績。
|運動員
|項目
|名次
|獎金 (新臺幣)
|李洋
|羽球男子雙打金牌
|金牌
|2000萬
|王齊麟
|羽球男雙打金牌
|金牌
|2000萬
|唐嘉鴻
|體操男子單槓
|銅牌
|750萬
|陳念琴
|拳擊女子66公斤級
|銅牌
|500萬
|吳詩儀
|拳擊女子60公斤級
|銅牌
|500萬
|李孟遠
|射擊男子定向飛靶
|銅牌
|500萬
|林昀儒
|桌球男子單打8強、桌球混合雙打8強、桌球男子團體8強
|8強
|450萬
|莊智淵
|桌球男子團體8強
|8強
|150萬
|高承睿
|桌球男子團體8強
|8強
|150萬
|鄭怡靜
|桌球女子單打8強
|8強
|150萬
|陳思羽
|桌球混合雙打8強
|8強
|150萬
|周天成
|羽球男子單打8強
|8強
|150萬
|謝淑薇
|網球女子雙打8強
|8強
|150萬
|曹家宜
|網球女子雙打8強
|8強
|150萬
|湯智鈞
|射箭男子團體8強
|8強
|150萬
|戴宇軒
|射箭男子團體8強
|8強
|150萬
|林子翔
|射箭男子團體8強
|8強
|150萬
|雷千瑩
|射箭女子團體8強
|8強
|150萬
|邱意晴
|射箭女子團體8強
|8強
|150萬
|李彩綺
|射箭女子團體8強
|8強
|150萬
|楊勇緯
|柔道男子60公斤級
|第7名
|90萬
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