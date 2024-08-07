陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

▲「抗癌女拳王」陳念琴奪銅，台灣本屆第5面獎牌入袋 。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣「抗癌女拳王」陳念琴今(7)日在66公斤級賽事止步4強，雖無緣爭金仍有銅牌進帳，中華代表團本屆巴黎奧運第5面獎牌入袋。依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，陳念琴可獲得500萬元獎金，若以奪牌選手都「一次領完」獎金來計算，目前發出的獎金已高達8740萬元。

依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，金牌獎金2000萬元、銀牌獎金700萬元、銅牌獎金500萬元，選手可選擇一次領或是終身月領，金、銀、銅的月領金額依序是12.5萬元、3.8萬元、2.4萬元。另外，第4名可領300萬元、第5、6名150萬元，第7、8名則是90萬元，8強止步則以第5名計算。

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▲「抗癌女拳王」陳念琴奪銅，台灣本屆第5面獎牌入袋 。（圖／中華奧會提供）

中華代表團本屆「正式入袋」的獎牌為5面，李孟遠奪男子定向飛靶銅牌、吳詩儀拿女子拳擊60公斤級銅牌、麟洋配摘羽球男雙金牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻收穫男子單槓銅牌，拳擊女將陳念琴今日也鍍銅。「台灣女拳王」林郁婷闖進4強保銅，不過她明(8)日凌晨還有望爭金牌戰門票，獎牌成色未定。

值得一提的是，「亞洲貓王」唐嘉鴻奪銅除了原本的500萬元獎金，因體操是3大主流項目之一，獎金將加碼1.5倍變成750萬元。若以奪牌選手都「一次領完」獎金來計算，目前確定發出的獎金已高達8740萬元。

上屆東京奧運，中華代表團囊括2金4銀6銅，締造史上最佳成績，發出2億855萬元的國光獎金。本屆巴黎奧運加上林郁婷還未確定顏色的獎牌，則累計了6面，已正式超越2004年雅典奧運、2016年里約奧運的5面，創下我國奧運史上「次佳」成績。