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陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

▲「抗癌女拳王」陳念琴奪銅，台灣本屆第5面獎牌入袋 。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣「抗癌女拳王」陳念琴今(7)日在66公斤級賽事止步4強，雖無緣爭金仍有銅牌進帳，中華代表團本屆巴黎奧運第5面獎牌入袋。依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，陳念琴可獲得500萬元獎金，若以奪牌選手都「一次領完」獎金來計算，目前發出的獎金已高達8740萬元。

依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，金牌獎金2000萬元、銀牌獎金700萬元、銅牌獎金500萬元，選手可選擇一次領或是終身月領，金、銀、銅的月領金額依序是12.5萬元、3.8萬元、2.4萬元。另外，第4名可領300萬元、第5、6名150萬元，第7、8名則是90萬元，8強止步則以第5名計算。

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▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

▲「抗癌女拳王」陳念琴奪銅，台灣本屆第5面獎牌入袋 。（圖／中華奧會提供）

中華代表團本屆「正式入袋」的獎牌為5面，李孟遠奪男子定向飛靶銅牌、吳詩儀拿女子拳擊60公斤級銅牌、麟洋配摘羽球男雙金牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻收穫男子單槓銅牌，拳擊女將陳念琴今日也鍍銅。「台灣女拳王」林郁婷闖進4強保銅，不過她明(8)日凌晨還有望爭金牌戰門票，獎牌成色未定。

值得一提的是，「亞洲貓王」唐嘉鴻奪銅除了原本的500萬元獎金，因體操是3大主流項目之一，獎金將加碼1.5倍變成750萬元。若以奪牌選手都「一次領完」獎金來計算，目前確定發出的獎金已高達8740萬元。

上屆東京奧運，中華代表團囊括2金4銀6銅，締造史上最佳成績，發出2億855萬元的國光獎金。本屆巴黎奧運加上林郁婷還未確定顏色的獎牌，則累計了6面，已正式超越2004年雅典奧運、2016年里約奧運的5面，創下我國奧運史上「次佳」成績。

運動員 項目 名次 獎金 (新臺幣)
李洋 羽球男子雙打金牌 金牌 2000萬
王齊麟 羽球男雙打金牌 金牌 2000萬
唐嘉鴻 體操男子單槓 銅牌 750萬
陳念琴 拳擊女子66公斤級 銅牌 500萬
吳詩儀 拳擊女子60公斤級 銅牌 500萬
李孟遠 射擊男子定向飛靶 銅牌 500萬
林昀儒 桌球男子單打8強、桌球混合雙打8強、桌球男子團體8強 8強 450萬
莊智淵 桌球男子團體8強 8強 150萬
高承睿 桌球男子團體8強 8強 150萬
鄭怡靜 桌球女子單打8強 8強 150萬
陳思羽 桌球混合雙打8強 8強 150萬
周天成 羽球男子單打8強 8強 150萬
謝淑薇 網球女子雙打8強 8強 150萬
曹家宜 網球女子雙打8強 8強 150萬
湯智鈞 射箭男子團體8強 8強 150萬
戴宇軒 射箭男子團體8強 8強 150萬
林子翔 射箭男子團體8強 8強 150萬
雷千瑩 射箭女子團體8強 8強 150萬
邱意晴 射箭女子團體8強 8強 150萬
李彩綺 射箭女子團體8強 8強 150萬
楊勇緯 柔道男子60公斤級 第7名 90萬

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