運動雲

>

麟洋配奧運二連霸　昔日教練大讚：他們成熟很多

▲▼台灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋巴黎奧運二連霸。 （圖／中華奧會提供）

▲李洋、王齊麟完成奧運二連霸，昔日教練稱讚2人成熟許多。 （圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟蟬聯奧運金牌，昔日極力撮合組隊的北市大名譽教授廖焜福稱讚2人成熟許多，但體力勢必隨年紀下滑，第3局能撐住「加油隊也很重要」。

王齊麟、李洋昨天在巴黎奧運羽球男雙金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，不僅以7戰全勝奪下台灣代表團本屆首金，更完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市立大學球類運動學系名譽教授廖焜福今天接受媒體電訪表示，王齊麟及李洋在金牌戰表現很好，可以將對方猛烈的攻擊轉守為攻，將球推到空位得分，相較東京奧運真的成熟許多，能夠不疾不徐處理每一顆球。

從場上互相打氣、緩解緊張，到最後牽手站上頒獎台，王齊麟與李洋的好交情在此次比賽處處可見。廖焜福回憶，當初就是觀察到2人會互相到對方賽事當啦啦隊，加上個性及優勢互補，才極力撮合組隊。

廖焜福形容，李洋很穩定，遇到失誤會說「可以啦，沒有關係，繼續加油」，移動又快還會搭配假動作，網前變化很多；王齊麟較有個性，殺球很重，所以覺得搭配起來會極有潛力，如今也證明當初眼光無誤。

王齊麟在場上多次為救球躺在地上，廖焜福說，王齊麟的防守較上屆奧運嚴密許多，但因為王齊麟個子高，要接較低的球可能會重心不穩，乾脆直接坐下來，「人高沒有辦法，但他還是拚」，而李洋奮鬥不懈的精神則從一而終，只要球沒落地就會奮不顧身地撲過去。

廖焜福指出，王齊麟跟李洋這次是完全投入在比賽過程中，珍惜每一顆、不放棄任何一球，表現真的很不錯，而且因為2人年紀以羽球員來說算大了，面對20歲出頭的強敵，打到第3局勢必為體能帶來挑戰，所以場邊有加油隊非常重要。

曾教導過王齊麟跟李洋的台北市立大學球類運動學系助理教授廖偉喆說，儘管王齊麟及李洋在小組賽抽到「死亡組」，卻從第一場就開始打出氣勢跟信心，看得出來成熟許多，王齊麟的失誤也少了很多。

廖偉喆指出，巴黎奧運羽球賽事結束後，大家都在討論男雙、女單的接班人，但最好的狀況應該是從選手青少年時期就開始提供國際賽事經驗，才能不怕球員改朝換代、新陳代謝，這都需要經費支持，盼除了公部門，企業也要大力贊助。

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 麟洋配奧運二連霸2024奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

3敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

4王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

5麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

最新新聞

1唐嘉鴻跟腱斷裂後18個月奧運奪銅

2王齊麟被問「要跟女友求婚嗎」　4字回應了

3「亞洲貓王」唐嘉鴻掉槓失誤驚險奪銅

4彭名揚膝蓋大傷含淚暫當啦啦隊

5麟洋配奧運二連霸　昔日教練：成熟很多

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

詹子賢再見安打金句連發　喊太大聲怕唱歌破音

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366