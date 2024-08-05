鑰匙圈受關注！　羽球「最正女雙」志田千陽私下超愛乃木板46

▲志田千陽的鑰匙圈受到關注。（圖／翻攝自推特）

實習記者李立祥／綜合報導

日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未，本屆巴黎奧運奪下女子羽球雙打銅牌，除了賽場表現吸睛外，志田千陽的「鑰匙圈」也在網上引起話題。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，志田千陽因出色外表被稱為「美人選手」，奧運期間收到很多關注，而她的包包上所掛的鑰匙圈成為了話題。

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起因是志田千陽的包包出現在直播畫面中，上面掛滿了鑰匙圈，其中一個「章魚鑰匙圈」被粉絲認出來，是今年從乃木坂46畢業的成員山下美月原創周邊，這是愚人節當天24小時限量發售的，據粉絲表示，「章魚美月壓克力卡片鑰匙圈是超稀有美月粉絲周邊。」

▲山下美月愚人節推出的章魚造型商品。（圖／翻攝自Instagram／mizuki.yamashita.official）



私下的志田千陽是追星族，特別喜歡偶像團體「乃木坂46」的大粉絲，賽前都會聽他們的歌曲來激勵自己，特別喜歡山下美月的「外貌和敬業態度」，平時她也會抽空觀看演唱會。

志田千陽帶著這個只有真粉絲才有的稀有周邊來到巴黎奧運，也讓日本網友紛紛表示，「真的是章魚美月啊」、「美月推的志田選手，今後也要支持她」、「銅牌得主應該要讓她見到美月」、「雖然沒看奧運，但至少知道章魚美月在全球亮相了」、「志田選手真是山下美月的超級粉絲」。

志田千陽、松山奈未這對雙打組合，在銅牌賽以21比11、21比11擊敗馬來西亞陳康樂、蒂娜組合，成為繼2012年倫敦奧運銀牌得主藤井瑞希、垣岩令佳和2016年里約奧運金牌得主松友美佐紀、高橋禮華之後，日本在該項目獲得的第3枚獎牌。

▲志田千陽、松山奈未組合成功拿下巴黎奧運羽球女雙銅牌。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）