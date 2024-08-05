運動雲

>

鑰匙圈受關注！　羽球「最正女雙」志田千陽私下超愛乃木板46

▲志田千陽的鑰匙圈受到關注。（圖／翻攝自推特）

▲志田千陽的鑰匙圈受到關注。（圖／翻攝自推特）

實習記者李立祥／綜合報導

日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未，本屆巴黎奧運奪下女子羽球雙打銅牌，除了賽場表現吸睛外，志田千陽的「鑰匙圈」也在網上引起話題。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，志田千陽因出色外表被稱為「美人選手」，奧運期間收到很多關注，而她的包包上所掛的鑰匙圈成為了話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

起因是志田千陽的包包出現在直播畫面中，上面掛滿了鑰匙圈，其中一個「章魚鑰匙圈」被粉絲認出來，是今年從乃木坂46畢業的成員山下美月原創周邊，這是愚人節當天24小時限量發售的，據粉絲表示，「章魚美月壓克力卡片鑰匙圈是超稀有美月粉絲周邊。」

▲山下美月愚人節推出的章魚造型商品。（圖／翻攝自Instagram／mizuki.yamashita.official）

▲山下美月愚人節推出的章魚造型商品。（圖／翻攝自Instagram／mizuki.yamashita.official）

私下的志田千陽是追星族，特別喜歡偶像團體「乃木坂46」的大粉絲，賽前都會聽他們的歌曲來激勵自己，特別喜歡山下美月的「外貌和敬業態度」，平時她也會抽空觀看演唱會。

志田千陽帶著這個只有真粉絲才有的稀有周邊來到巴黎奧運，也讓日本網友紛紛表示，「真的是章魚美月啊」、「美月推的志田選手，今後也要支持她」、「銅牌得主應該要讓她見到美月」、「雖然沒看奧運，但至少知道章魚美月在全球亮相了」、「志田選手真是山下美月的超級粉絲」。

志田千陽、松山奈未這對雙打組合，在銅牌賽以21比11、21比11擊敗馬來西亞陳康樂、蒂娜組合，成為繼2012年倫敦奧運銀牌得主藤井瑞希、垣岩令佳和2016年里約奧運金牌得主松友美佐紀、高橋禮華之後，日本在該項目獲得的第3枚獎牌。

▲志田千陽、松山奈未組合成功拿下這一屆羽球女雙銅牌。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）

▲志田千陽、松山奈未組合成功拿下巴黎奧運羽球女雙銅牌。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球2024奧運國際巴黎奧運日本志田千陽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

3王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

4聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

5奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

最新新聞

1林郁婷陷性別爭議　國際拳總今晚開記者會

2新北國王續約奪冠功臣曼尼高

3韓媒：台灣擊敗中國！羽球金牌榮耀

4馬琳打一半受傷退賽「跪地爆哭」！　西班牙羽協：爭取給她銅牌

5阿爾及利亞拳后：金牌是最好回應

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366