麟洋配今晚金牌戰！過去「5次交手」中國組合　戰績曝光

▲麟洋配今晚將打金牌戰。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（4）日晚間9點將與中國組合梁偉鏗、王昶爭奪羽球男雙金牌，雙方過去5次交手，有4場都激戰到第3局，過往戰績曝光。

麟洋配晚間9點將與世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金，雙方生涯共交手過5次，麟洋配以2勝3敗略居下風。不過，前一次對決是由李洋、王齊麟勝出，他們在今年全英公開賽16強以22比20、19比21、21比16比下中國組合，終止了對戰3連敗。

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值得一提的是，雙方5次對戰，有4場都是激戰3局才分出勝負，只有去年杭州亞運團體賽8強，中國組合以直落2取勝，本屆巴黎奧運也將是雙方首次在決賽交鋒，預料會是勢均力敵的決戰。

身為巴黎奧運男雙衛冕軍的「麟洋配」，本屆預賽抽中「籤王」，被分到有5組選手的「死亡D組」，組內有多達3組世界前10的好手，一度讓王齊麟非常崩潰。不過兩人很快調整成「既來之，則安之」的心態，在考驗中激發出最佳版本的自己，就像上屆東京奧運也是從首戰爆冷輸球開始到最後封王。

麟洋配在4強賽先輸1局後連趕2局，以2比1逆轉擊敗丹麥第2種子，本屆奧運拉出6連勝，「跨屆」則是11連勝，打出自東奧後的最佳表現。他們近年輪流傷病，狀態起起伏伏，僅去年在「福地」日本羽球公開賽再添1冠，不過在巴黎奧運找回巔峰狀態。