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國際奧會力挺林郁婷！　斥外界攻擊「毫無根據」：別變成獵巫

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲ 林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）身陷性別爭議，國際奧會（IOC）出面指責，目前針對2名選手的攻擊出自於國際拳擊協會（IBA）武斷的決定，未經過任何正當程序，更警告「不要演變成某種獵巫」。

《美聯社》報導，國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）2日指出，克莉芙「出生為女性，登記為女性，以女性身分生活，以女性身分打拳擊，持有女性護照」。

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亞當斯直言，「目前對這2名運動員的攻擊完全出於IBA武斷的決定，而這項決定未經過任何正當程序」，「這些危險、歧視女性且毫無根據的攻擊可能導致假訊息傳播」。

他強調，這些選手正面臨大量網路攻擊，而照顧她們並確保其安全是國際奧會的責任，更警告外界不要讓這起爭端演變成「某種獵巫」。

包括美國前總統川普、《哈利波特》作者JK羅琳等知名人物紛紛指責克莉芙，而他們的評論在社群媒體發酵，將克莉芙與林郁婷捲入有關女性運動員的大型社會爭議。部分運動員及LGBTQ+觀察人士憂心，仇恨言論恐怕為性少數族群和女性運動員帶來危險。

►性別爭議對槓國際奧會　國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金
►林郁婷陷性別爭議「有幕後黑手」！　美拳協執行長：只有他有動機
►被揍46秒後控對手「是男的」　義大利女將：想向阿爾及利亞拳手道歉

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