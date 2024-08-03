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性別爭議對槓國際奧會　國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金

▲▼義大利選手卡里尼（Angela Carini）在巴黎奧運與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／路透）

▲義大利選手卡里尼（Angela Carini）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別，但事後道歉。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運拳擊比賽義大利女將卡里尼（Angela Carini）1日在巴黎奧運拳擊女子66級公斤16強賽，只打了46秒就退賽，還一度質疑阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），國際拳總宣布給予5萬美元（約新台幣163萬元）的獎金。

克莉芙與台灣拳擊女將林郁婷一樣身陷性別風波，國際拳總持續表明對抗國際奧運的立場，對於棄賽的選手卡里尼給予5萬元獎金，宛如她獲得奧運金牌一樣。

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據國際拳總IBA官網的新聞稿，主席克雷列夫（Umar Kremlev）表示，「我無法看到她的眼淚，對於這種情況並非無動於衷，我保證保護每一位拳擊手，不明白他們為什麼要扼殺女子拳擊，安全起見只有符合資格的運動員才能參賽。」

今年5月IBA大膽決定給予奧運獎牌得主獎金，金牌獲得5萬美元，然而卡里尼沒有奪得獎牌仍獲得獎金，此舉直接表明與國際奧會站在反對立場。

事實上，克莉芙和林郁婷都在去年世錦賽，因檢驗出擁有男性XY染色體，而被國際拳總取消奪牌資格，但國際奧運剝奪國際拳總的主導權，承認她們都有資格參加奧運。雖然卡里尼棄賽時，一度以不握手的以示抗議，但她隔天就對此道歉，也表示自己無意引起性別紛爭。

▲▼義大利選手卡里尼（Angela Carini）在巴黎奧運與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／路透）

▲阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／路透）

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關鍵字： 奧運拳擊棄賽性別爭議2024奧運巴黎奧運2024奧運國際

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