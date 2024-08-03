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林郁婷陷性別爭議「有幕後黑手」！　美拳協執行長：只有他有動機

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲ 林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女拳王林郁婷身陷性別爭議，2日巴黎奧運初登場成功挺進8強，現場有歡呼也有噓聲。美國拳擊協會（USA Boxing）執行長麥克阿提（Mike McAtee）為她打抱不平，認為這是國際拳擊協會（IBA）與國際奧會（IOC）長期鬥爭的產物，IBA主席才是真正幕後黑手，企圖破壞奧運賽事。

《華盛頓郵報》報導，麥克阿提受訪時不禁搖頭，他曾三度代表美國拳擊協會參與奧運，對爭議纏身的林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）很熟悉，「從來沒有人指控她們睪固酮濃度高於平均，使她們較其他選手具有生理優勢」。

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麥克阿提點出，這次事件很可能是IBA和IOC長期糾紛的結果。IBA多年來都是奧運拳擊項目主辦單位，但IOC指責IBA存在腐敗及管理不善問題，自2021東京奧運開始接管拳擊項目。

據麥克阿提及知情人士透露，IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）在去年的印度世錦賽上主導取消林郁婷銅牌和剝奪克莉芙比賽資格的決定。有鑑於IOC已經禁止俄羅斯及IBA參與巴黎奧運，美國拳擊協會早就料到克列姆列夫會企圖干擾賽事。

麥克阿提指出，這起爭議就是因奧運剛開幕時，克列姆列夫在社群平台的發文引發輿論甚囂塵上，在克莉芙1日初登場前就點燃大眾情緒。他直言，「我們擔心的是，有些人有動機看到巴黎拳擊協會（IOC巴黎奧運拳擊賽管理機構）和奧運模式的拳擊賽失敗」，「只有一個人有這樣的動機」。

IOC官員大多迴避有關克列姆列夫爭議的提問，但在2日的記者會上，IOC發言人亞當斯（Mark Adams）對於IBA在世錦賽上對2位選手進行的測試有效性提出質疑，「我們完全不知道那是哪種測試。據我所知，他們在一夜之間胡亂拼湊之後改變世錦賽結果。」

麥克阿提也質疑，若兩人真的驗出有XY染色體，「她們為何只被取消資格？為何不是被禁賽？如果這是個問題，為何不在奧運資格賽就提出？為何等到她們打進奧運才提出來？」

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