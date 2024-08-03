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圖輯／中華隊奧運第7天精彩瞬間！麟洋挺進金牌賽　林郁婷叩關8強

▲▼中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

記者葉睿涵／綜合報導

巴黎奧運的賽事在8月2日進入第7日，金牌雙打組合「麟洋配」的李洋、王齊麟成功擊敗丹麥組合，挺進金牌戰，可惜三攻奧運的周天成卻在男單8強以1比2遭逆轉落敗，再一次止步8強。與此同時，中華射箭混團當日也和「大魔王」韓國隊在16強正面交鋒，台灣組合在連掉2局的情況下，又連追2個回合，把比賽逼到加射，可惜最後仍以1分之差惜敗。以下讓我們一起來回顧中華隊的精彩瞬間。

▲▼台灣好手潘政琮-奧運男子高爾夫。（圖／路透）

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▲台灣高爾夫球好手潘政琮。（圖／路透）

▲▼俞俊安首輪賽事同樣抓下2鳥、1老鷹，不過有6柏忌，目前以高於標準桿2桿的73桿，並列第49位。（圖／達志影像／美聯社）

▲俞俊安。（圖／達志影像／美聯社）

快訊／「小潘」表現暴衝！　潘政琮奧運高球第2輪狂飆至第5位

▲杭州亞運女將射擊吳佳穎。（圖／中華奧會提供）

▲吳佳穎，非比賽畫面。（圖／中華奧會提供）

▲▼田家榛。（圖／全運會提供）

▲田家榛，非比賽畫面。（圖／全運會提供）

快訊／「證件妹」吳佳穎奧運止步資格賽　發文道歉：請鞭小力一點

快訊／李孟遠飛靶首日資格賽高居第3　證件妹、田家榛未進決賽

▲杭州亞運定向飛靶決賽，中華隊好手李孟遠拿下第5名。（圖／中華奧會提供）

▲李孟遠，非比賽畫面。（圖／中華奧會提供）

快訊／李孟遠飛靶首日資格賽高居第3　證件妹、田家榛未進決賽

▲▼「雷母」雷千瑩率領兩位小將出戰。（圖／路透）

▲「雷母」雷千瑩率領小將出戰。（圖／路透）

▲▼戴宇軒。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴宇軒。（圖／達志影像／美聯社）

快訊／射箭混團惜敗「大魔王」韓國！台灣組合無緣8強

射箭混團連追2局加射1分惜敗韓國　雷千瑩：有嚇到他們

▲▼「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

▲中華隊「跨欄美少女」張博雅，此次在巴黎奧運100公尺跑出11秒88。（圖／中華奧會提供）

▲張博雅此次在巴黎奧運100公尺跑出11秒88。（圖／中華奧會提供）

▲▼中華隊「跨欄美少女」張博雅。（圖／路透）

▲張博雅在巴黎的紫色跑道上奮力往前。（圖／路透）

快訊／「跨欄美少女」張博雅初登奧運　100公尺預賽11秒99晉級

▲中華游泳代表隊王冠閎、韓安齊。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華游泳代表隊韓安齊。（圖／記者杜奕君攝）

快訊／台美混血韓安齊200公尺混合式分組第2　卻被判失格

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▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲▼麟洋配挺進金牌賽。（圖／路透）

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

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▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

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▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

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▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

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▲▼台灣輕艇激流標竿好手吳少璿。（圖／路透）

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▲▼張築涵。（圖／路透）

▲張築涵。（圖／路透）

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