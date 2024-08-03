圖輯／中華隊奧運第7天精彩瞬間！麟洋挺進金牌賽　林郁婷叩關8強

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

記者葉睿涵／綜合報導

巴黎奧運的賽事在8月2日進入第7日，金牌雙打組合「麟洋配」的李洋、王齊麟成功擊敗丹麥組合，挺進金牌戰，可惜三攻奧運的周天成卻在男單8強以1比2遭逆轉落敗，再一次止步8強。與此同時，中華射箭混團當日也和「大魔王」韓國隊在16強正面交鋒，台灣組合在連掉2局的情況下，又連追2個回合，把比賽逼到加射，可惜最後仍以1分之差惜敗。以下讓我們一起來回顧中華隊的精彩瞬間。

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▲台灣高爾夫球好手潘政琮。（圖／路透）

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▲李孟遠，非比賽畫面。（圖／中華奧會提供）

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▲「雷母」雷千瑩率領小將出戰。（圖／路透）

▲戴宇軒。（圖／達志影像／美聯社）

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▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

▲張博雅此次在巴黎奧運100公尺跑出11秒88。（圖／中華奧會提供）

▲張博雅在巴黎的紫色跑道上奮力往前。（圖／路透）

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▲中華游泳代表隊韓安齊。（圖／記者杜奕君攝）

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▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

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▲張築涵。（圖／路透）

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