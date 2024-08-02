快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣女拳王」林郁婷於巴黎奧運女子拳擊57公斤級16強賽順利收拾烏茲別克好手圖爾迪別科娃(SitoraTurdibekova)，邁進8強，由於她近期被有心人士刻意操弄的「性別風波」，導致賽後有超過30家、爆滿的外媒在混合採訪區等候，但林郁婷賽後並未受訪，在教練的陪同下直接離場。

在去年世錦賽打下銅牌的林郁婷，卻因被主辦單位惡意以「生理數值異常」取消獎牌，她不只馬上秀出檢驗結果自清，更在年末的杭州亞運打下台灣女子拳擊史上第一面亞運金牌，證明自己的實力，然而卻在過了一年，於奧運出賽前夕，性別議題被有心人士拿來炒冷飯，使得她的比賽完全失焦。

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▲▼爆滿外媒爭相採訪林郁婷。（圖／記者簡名杉攝）

在林郁婷比完16強賽賽後，混合採訪區就擠進爆滿的外媒等著採訪她，不過林郁婷走出混採區後，並沒有停下來接受訪問，而是在教練曾自強的陪同之下直接離開會場。

曾自強教練受訪解釋，「我們尊重媒體每一個人的言論，但這就是奧運會，我們是被通知來參加，不是我自願報名參加的，你在外面一直問我相同的問題，我不知道怎麼回答他，不走混採區是因為，一時之間可能太多人，她有點嚇到。」

