快訊／李孟遠飛靶首日資格賽高居第3　證件妹、田家榛未進決賽

▲李孟遠初登奧運，狀態相當不錯。（圖／中華奧會資料照）

記者游郁香／綜合報導

我國首位取得奧運男子定向飛靶門票的射擊好手李孟遠，今(2)日在資格賽首日表現優異，3局有2局拿下滿靶25分，總分74分暫居第3，明(3)日最後2局若能穩定發揮，很有希望取得前6名闖進決賽。另外，「證件妹」吳佳穎、「媽媽射手」田家榛則在25公尺手槍資格賽雙雙落馬，宣告無緣決賽。

李孟遠去年在亞錦賽勇奪銅牌，遞補收下巴黎奧運男子定向飛靶門票，是我國史上首名在奧運殿堂參加這個項目的國手。上屆東京奧運，李孟遠在資格賽以1分之差無緣決賽，錯過了奧運門票，讓他非常鬱悶，後來收編了一隻羅威納犬，他就把狗狗取名為「扣打(quota，配額)」激勵自己，希望能帶來好運。

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▲李孟遠初登奧運，狀態相當不錯。（圖／中華奧會資料照）

初次登上五環殿堂，李孟遠替自己設下資格賽要拿下122分的目標，他今日在首日資格賽表現優異，首局和第3局都拿下滿靶25分，3局總分74分暫居第3，明日最後2局若能維持好手感，很有機會取得前6名闖進決賽。

▲射擊女將吳佳穎。（圖／中華奧會資料照）

3度叩關奧運的「證件妹」吳佳穎、「媽媽射手」田家榛今日也在女子25公尺手槍資格賽登場，吳佳穎上屆東京奧運拿下第5名，締造生涯最佳成績，無奈今日表現失常，慢射總分280僅名列第36，快射292分，合計572分，總排名只有第31。

田家榛慢射290分排名第15，快射291分，合計581分，總排名為第16，兩人都沒能前進前8名，雙雙在資格賽遭淘汰。

▲媽媽射手田家榛。（圖／全運會資料照）